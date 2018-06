El Gobierno convocó de urgencia a la cúpula de la CGT para evitar un paro general

Juan Carlos Schmid, uno de los líderes de la CGT, adelantó este miércoles que la cúpula de la central obrera fue convocada de urgencia por el Gobierno de Mauricio Macri.

El encuentro será este jueves a las 11 en la Casa Rosada. Por parte del Gobierno participarán el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el vicejefe, Mario Quintana; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, Ernesto Leguizamón. En tanto, desde la CGT intervendrán el propio Schmid, Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Armando Cavalieri, Omar Maturano y Roberto Fernández.

El encuentro llega después de que el líder del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, anunciara una medida de fuerza nacional para el jueves 14.

“Vamos a reclamar el porcentaje de aumento del salario que nos corresponda. Si el martes no tenemos una respuesta, el jueves hacemos un paro general”, había dicho Moyano.

Esta noche Schmid confirmó el cónclave en el Gobierno a la salida de una reunión de la mesa chica de la CGT, donde analizaron los pasos a seguir y la posibilidad de convocar a un paro general para la semana próxima.

“¿Qué vamos a decidir? Depende de lo que diga el Gobierno. Ellos tienen la pelota. Se metieron en un laberinto económico y nosotros esperamos soluciones”, sostuvo Schmid.

Así, dejó entrever que el paro es una posibilidad concreta: “No se descarta el paro. Nosotros vamos a hablar con el Consejo Directivo. Ya hemos denunciado que de no mediar soluciones, va a haber un paro”.

Si bien la CTA ya había anunciado una medida, Schmid dijo que no tuvo contactos. “Nosotros no hemos hablado con la CTA. Les pedí a los compañeros que no hagan discursos altisonantes y que no tiren fechas por arriba de la cabeza. Estamos todos con el mismo diagnóstico y estamos buscando soluciones”.

Y cerró: “Todas la soluciones tienen que ver con corregir algunos aspectos del programa económico… Si quieren un acuerdo, tienen que manifestar públicamente que reabrirán paritarias, sin techo”.

