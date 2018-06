Por una medida cautelar, Gasnor no cortará el servicio a los usuarios de la tarifa social

La resolución judicial prohíbe por 90 días los cortes de gas a los usuarios que no paguen el servicio. Además, la empresa prestadora de gas natural en Salta aclaró que quienes no paguen mantendrán la deuda y pagarán interés.

Después de que la Justicia prohibiese por 90 días los cortes de gas a los usuarios que no paguen el servicio, tras el fuerte incremento en las tarifas, se generó incertidumbre entre las empresas distribuidoras. A partir de ese fallo, debían determinar cuáles serían los sectores vulnerables de la sociedad que se verían beneficiados con la medida cautelar que se había dictado.

Las autoridades de Gasnor, empresa distribuidora de gas domiciliario en la provincia, decidieron exceptuar automáticamente a todos los beneficiarios de la tarifa social. Dejaron en claro que solo se suspende el corte, pero se mantiene la deuda, confirmó El Tribuno.

En Salta, un 30 por ciento de los usuarios de gas son beneficiarios de la tarifa social. De los 165.000 hogares salteños que tienen red domiciliaria en sus viviendas, aproximadamente unos 50 mil tendrán la posibilidad de no pagar.

Es por eso que, desde Gasnor, ofrecen a los que decidan acogerse a esta nueva posibilidad realizar pagos a cuenta para ir saldando esa deuda que se genere durante estos meses.

Además, desde la compañía explicaron que en Salta también quedan exceptuadas de pagar aquellas personas que no sean beneficiarios de la tarifa social pero que se encuentren en situación de vulnerabilidad y puedan demostrarlo. En esos casos, los usuarios deberán realizar un trámite a los cinco días de recibida la notificación para ser exceptuados.

Alicia Heredia, gerente de Relaciones Institucionales de Gasnor, contó a El Tribuno que el amparo es transitorio y no elimina la deuda. Además, aclaró que quienes no paguen las facturas deberán afrontar intereses.

La solución pasajera puede terminar siendo una trampa para los usuarios que decidan no pagar, ya que, a la larga, la deuda será más abultada.

“La tarifa va a seguir llegando normalmente y se paga aproximadamente 300 pesos de tarifa social, el tema es que cuando no puedan pagarla no se va a proceder al corte del servicio. Los defensores hemos tenido una buena recepción por parte de Gasnor y haber podido definir esto es un gran logro en un momento tan crítico como el que atraviesan todos los beneficiarios de la tarifa social, que son el 30% de los usuarios salteños. Es una gran ayuda”, consideró la defensora del Pueblo de Salta, Frida Fonseca, quien se reunió con representantes de Gasnor la semana pasada.

Sin cortes

Desde el 21 de mayo pasado, ninguna distribuidora de gas del país puede realizar cortes o una suspensión del servicio de gas por falta de pago, ya que el Juzgado Federal de Dolores dio curso a una acción de amparo presentada en defensa de los usuarios tras el aumento de tarifas y dictó una medida cautelar.

http://informatesalta.com.ar