Una vasectomía cada 27 ligaduras de trompas en Salta

El médico Juan José Pisani del Servicio de Urología del Hospital San Bernardo, dijo que “de cada 27 ligaduras de trompas hay una vasectomía”, debido a esto es que se decidió realizar una campaña de difusión sobre el acceso gratuito a esta práctica médica, que comenzó ayer.

Pisani se refirió a la posibilidad que tienen ahora los salteños de acceder a la práctica de manera gratuita. Y es porque en ese Hospital el año pasado hubo sólo tres vasectomías, números que surgieron tras una auditoría interna en el Hospital San Bernardo.

En el marco de esta campaña los varones mayores de 18 años podrán solicitar turno para acceder a vasectomía gratuita en el hospital San Bernardo. La práctica quirúrgica se realizará en el servicio de Urología del nosocomio y los turnos se otorgan a través de la Línea de Atención Ciudadana 148.

La actividad sexual

“No sólo no se ve afectada, sino que mejora”, explicó Pisani ante la consulta más común de los pacientes que averiguan sobre la vasectomía y que tiene como raíz el temor en que su actividad sexual se vea afectada.

En este punto, el médico entendió que la actividad sexual mejora dado que queda obstaculizada la posibilidad de un embarazo.

A las vasectomías pueden acceder todos los varones mayores de 18 años. El protocolo que se sigue no es complicado dado que pueden acceder a las prácticas quienes tuvieron y quienes no tuvieron hijos.

“En caso de querer tener hijos, se les explica que existe el método de la criopreservación de los espermatozoides”, dijo. Ello si a futuro se quiere tener hijos pero aún así se quiera practicar la vasectomía.

¿Qué es la vasectomía?

La vasectomía es un método quirúrgico sencillo, al que pueden acceder los varones para evitar embarazar a una mujer. Consiste en el bloqueo permanente de los conductos que transportan el esperma, con lo que se asegura que una relación sexual no provoque inseminación debido a que el líquido seminal no contiene espermatozoides.

Esta cirugía se denomina vasectomía porque lo que se bloquea dentro del escroto son los conductos deferentes, llamados vas deferens en latín. Con este método no se afectan los testículos ni la producción de hormonas, por lo que no disminuye el deseo sexual, no se pierde la capacidad de erección ni se alteran las relaciones sexuales.

La Ley Nº 26.130, de contracepción quirúrgica, garantiza a todo varón mayor de edad el derecho a realizarse la vasectomía gratuita en los servicios del sistema público de salud, de la misma manera que a las mujeres la ligadura de trompas, para lo cual deben otorgar su consentimiento informado.

Para solicitar estas prácticas, no se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización judicial, salvo que se trate de una persona declarada judicialmente incapaz, en cuyo caso su representante legal debe solicitar la autorización judicial. La existencia o no de un certificado de discapacidad no tiene efecto jurídico alguno en relación a la autonomía de la persona para decidir por sí misma.

