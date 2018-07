“Tuvimos una recaudación bastante interesante durante el primer semestre del año”

Así lo manifestó el ministro de Economía, Emiliano Estrada, quien en diálogo con InformateSalta vaticinó que la segunda mitad de 2018 será bastante tranquila en materia de gastos. El impacto de la suba de los combustibles y negociaciones paritarias.

Salta terminó el primer semestre con buenos niveles de recaudación que les permitirá enfrentar la segunda parte del año. Así lo adelantó a InformateSalta el ministro de Economía, Emiliano Estrada, quien detalló que la provincia cuenta con 600 millones de pesos adicionales, que no estaban en el presupuesto.

“A principio de año recaudamos 400 millones de pesos adicionales. Después firmamos un convenio con la Asociación de Concesionarias en la República Argentina, que tenía algunas cuestiones, estaba litigando algunas cuestiones impositivas en la provincia, hemos llegado a un acuerdo, hemos aprobado una nueva ley y eso nos ha permitido incorporar también alrededor de 200 millones de pesos nuevos que no estaban en el presupuesto, con lo cual hemos tenido una recaudación bastante interesante en lo que ha sido el primer semestre del año,” dijo a este medio.

Pese a la devaluación del dólar, el funcionario prevé que los próximos seis meses serán bastante tranquilos en materia de gastos, con excepción de servicios de deuda, que en la gran mayoría de los casos se paga en la moneda extranjera.

“Vamos a ver de qué manera se traslada a lo que es el segundo semestre, porque eso puede tener impacto en los servicios de deuda que paga la provincia que mucho de ellos están en dólares, creo que es una de las variables más importantes en nivel de incertidumbre. En lo que es el resto de los gastos, la provincia tiene bastante elaborado y detallado la proyección para lo que resta del año en materia de gastos corrientes y de capital así que estamos proyectando un segundo semestre bastante tranquilo,” indicó.

Aumento de combustibles

Estrada consideró que se subestimó durante mucho tiempo el impacto que tiene el precio de la nafta en el conjunto de la economía ni se pudo entender las consecuencias que tiene sobre todo en la inflación.

“Cuando uno tiene un incremento de los costos en las naftas, en el caso de nosotros termina repercutiendo en la logística del transporte, que lo utilizan todos los que producen algún bien, con lo cual cuando uno sube el precio de la nafta está subiendo el precio de la gaseosa, el precio del pan, de la carne, todo eso es trasladado en camiones,” aseveró.

Paritarias salariales

Finalmente, el ministro de Economía se refirió a las segundas paritarias del año, que tal como adelantó esta mañana la ministra de Educación, Analía Berruezo, darán inicio la próxima semana con los gremios docentes de la provincia.

“Vamos a esperar que termine el mes de julio para ver qué es lo que ha sucedido en el transcurso de estos seis meses de que se firmó la paritaria. Todavía no tenemos ni siquiera los datos de inflación de junio, con lo cual vamos a esperar a tener esos valores para poder llegar a trabajar en alguna propuesta que tenga como objetivo no cargar la pérdida del poder adquisitivo sobre los trabajadores. Todavía no hemos llegado a una decisión porque nos faltan algunas informaciones de los últimos meses,” concluyó.

