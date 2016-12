En 8 años crecieron 1.000% las denuncias de los consumidores

De 780 demandas en 2008 se pasó 8.638 este año, según datos de Defensa del Consumidor. Las telefónicas siguen a la cabeza de los reclamos y crecen quejas contra automotrices.

Cada vez son más los salteños que denuncian a las empresas. En los últimos ocho años los reclamos formales en la Secretaría de DEFENSA DEL CONSUMIDOR de la Provincia crecieron un 1.000 por ciento. El 2016 llegó a un récord, con 8.638 demandas, mientras que en 2008, cuando se creó la repartición, se contaron 780. En este tiempo los casos suman 36.651.

“Nos llamó la atención que determinados rubros que antes tenían menos cantidad de denuncias reflejaran un notable incremento, como los planes de autos”, dijo a El Tribuno la secretaria de Defensa del Consumidor, Carina Iradi.

El rubro automotriz se ubicó entre los primeros lugares con el 16 por ciento de las denuncias. Dentro de los reclamos más comunes con respecto a los planes de vehículos figuran: incumplimiento de contrato, publicidad engañosa, problemas con la facturación y deficiencias con el servicio.

La formación e información que incorporaron los usuarios los impulsaron a quejarse ante incumplimientos de las firmas que venden productos o servicios.

CELULARES, A LA CABEZA

La telefonía celular continúa como el rubro más denunciado con el 23 por ciento. Del gran caudal de expedientes registrados, la mayoría contó con solución para los denunciantes. Una de las empresas más demandadas alcanzó un elevado índice de acuerdos con un total de 1.433 denuncias y solo el 2 por ciento sin respuestas.

ACUERDOS

“Esta realidad es un logro de los consumidores. Tenemos que arribar a una situación en la que no haga falta que el consumidor llegue a la Secretaría y que la empresa disponga de los caminos necesarios para solucionar el problema”, agregó Iradi.

En incremento constante, el presente año confirma la tendencia de denuncias en Salta con alrededor de 1.170 más que en el 2015, cuando se habían alcanzado 7.468.

La única disminución que se produjo a lo largo de los nueve años de funcionamiento de la Secretaría de Defensa del Consumidor fue en 2009, con 160 denuncias menos que en el 2008.

Otro de los aspectos que se destacan en el comportamiento de los consumidores salteños y las empresas demandadas es la cantidad de acuerdos logrados en todos los rubros. Desde Defensa de Consumidor se informó que se incrementaron un 78 por ciento.

CAMBIOS TECNOLÓGICOS

Con el avance de la tecnología, los salteños tienen otra alternativa para denunciar. Este año se puso en funcionamiento el Aplicativo Móvil (app) “Consumidor Salta”.

El sistema fue lanzado a fines de marzo y permite denunciar a través de un teléfono celular aquellos abusos o irregularidades cometidos por los comercios.

Según datos de la repartición, desde marzo hasta la actualidad la app sumó más de 1.100 denuncias. Noviembre se ubicó como el mes de más cantidad con 163 reclamos.

LOS MOTIVOS

Entre los principales motivos de las denuncias figuran: recargo por compra con tarjeta de crédito; exhibición de precios; montos que no concuerdan con el valor en caja; malos servicios de empresas telefónicas celulares; cobro de bolsas plásticas en supermercados y cobro de recargos en cargas virtuales.

“La app no solo sirve para la denuncia sino que los salteños se acostumbraron a utilizarla para las consultas. Se trata de un aplicativo orientado a corregir lo que nos afecta a todos de manera masiva”, expresó Iradi.

Entre las ciudades de la provincia que registraron más usuarios por descargas de la app y de donde las denuncias son más frecuentes se encuentran en primer lugar Salta capital, le siguen Orán, Tartagal, Joaquín V. González y General Güemes

