Los comercios lograron repuntar sus ventas, aunque las estrellas fueron las jugueterías

Las ventas minoristas en Salta tuvieron un repunte en esta Navidad ayudadas por un conjunto de medidas económicas como el bono de fin de año que alivió el bolsillo de parte de los trabajadores en blanco, además del pago del aguinaldo y las numerosas promociones que los comercios pusieron a disposición de los clientes.

Por estos días las estrellas fueron las jugueterías, rodados y casas de informática con tablets, consolas de juego y otros productos destinados a los benjamines de la familia.

HACIENDO UN BALANCE

“En principio, este año anduvimos bastante bien con las ventas. Logramos repuntar la caída que veníamos teniendo de manera continua los meses anteriores”, informó Rubén Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Salta.

Incluso hay rubros que se posicionaron mejor que el año pasado por estas mismas fechas. Otros mantuvieron su caída sostenida, como es el caso de los electrodomésticos. “Pero en promedio se puede decir que anduvieron bastante parejas con respecto a 2015″, remarcó Barrios.

En cuanto a los rubros indumentaria, alimentos y bebidas, tuvieron una leve caída. Las compras ya no son a discreción sino que se afina más el lápiz para sacar las cuentas y comprar lo justo y necesario, teniendo en cuenta que todavía faltan los festejos de fin de año, además de la inminente llegada de Reyes.

ESTRATEGIAS DE VENTA

Este año también se realizó el tradicional happy hour en algunos paseos comerciales en franjas horarias en las que se aplican diferentes tipos de descuentos, con precios muy tentadores. “Estas son todas estrategias comerciales. Las promociones en general son bien aceptadas”, dijo Barrios, y agregó que claramente venden “mucho más aquellos comercios que tienen algún tipo de promoción”.

Pero remarcó que las más interesantes son aquellas que tienen que ver con descuentos que se acuerdan entre los bancos, tarjetas de crédito y comercios, que en algunos casos pueden llegar hasta un 35% de descuento y cuotas sin interés.

La gente suele aprovechar estas promociones. “Tenemos también el Ahora 12 y el Ahora 18, impulsado recientemente y que afectó de manera positiva las ventas en los comercios adheridos. Estas promociones son solo de jueves a domingos”, dijo el dirigente.

“El Ahora 18 no deja de ser interesante, el problema es que tiene un costo bastante alto para el comerciante. Hay rubros que pueden tener contemplado ese costo y otros no. El comerciante que adhiere está aceptando un costo que es de un 15%”, concluyó Barrios.

