Cánepa confía en mantener el frente que llevó a Sáenz a la intendencia

El concejal aseguró que “es prematuro” hablar de candidaturas pero vaticinó que los “los mismos espacios van a confluir” para las legislativas de 2017. También hizo un balance de la gestión municipal.

hizo un balance del primer año de gestión de Gustavo Sáenz frente a la intendencia capitalina.

Además resumió el año legislativo en el Concejo Deliberante y se expresó sobre la necesidad de reformar la Carta Orgánica Municipal.

Por último se refirió a las elecciones legislativas del año entrante y se mostró confiado en mantener el frente que llevó a Sáenz a la intendencia: “Esos mismos componentes políticos y los mismos espacios van a confluir” en 2017.

¿Qué balance del primer año de gestión de Gustavo Sáenz y cómo fue año legislativo en el Concejo Deliberante?

Los concejos siempre son plurales. Siempre en la capital la gente a nivel legislativo divide bastante el voto. Se da un pequeño parlamentarismo en la municipalidad porque al haber esa diversidad de opiniones se debe dialogar mucho. Si bien hoy el espacio de Sáenz en cuanto a distintos bloques que acompañan a la gestión es importante, hay buen dialogo con las otras fuerzas.

En la Municipalidad fue un año bastante productivo a pesar de ser un año difícil en lo económico. Una nueva administración que llega implica conformar bien el esquema de administración, los equipos y empezar las relaciones con la provincia y encontrar espacios comunes de trabajo. A pesar de todo eso fue un año muy bueno.

¿Se encontraron esos espacios?

Al principio hubo algunas diferencias, pero después se empezaron a encontrar canales de dialogo. Creo que hoy está bien la relación entre la provincia y el municipio. Pienso que en su momento también era importante fortalecer la autoridad del municipio, en el sentido de cuando creemos que hay algo que reclamar se lo pueda hacer con firmeza. Esto se hizo con Aguas del Norte por ejemplo.

El presupuesto 2017 prevé un aumento del 64% ¿Cómo se lograron estas cifras? ¿Se podrá mantener?

Salta es una ciudad con grandes problemas estructurales. Tenes más del 30% de situación de pobreza. Hay un gran déficit de infraestructura urbana, más de 3.000 calles con problemas, algunas que son absolutamente intransitables; más de 300 espacios verdes que estaban casi abandonados.

Más allá de los errores que pudo tener la anterior gestión, rescatas cosas. Hay una cuestión estructural que es el presupuesto, tenes una situación así en la ciudad y tenes un presupuesto muy acotado en relación la cantidad de habitantes. El municipio de Tucumán tiene la misma cantidad de habitantes que Salta, pero tiene un tercio más de presupuesto que nosotros y es uno de los más bajos del país. Todas estas dificultades que hay tenes muy poca capacidad de gestión, si no se busca recurso es muy poco lo que se puede hacer.

Gracias a Dios se pudieron gestionar recursos que ya llegaron al municipio y el año que viene llegan 1.000 millones de pesos más, es un cifra sustancialmente distinta a la que se venía trabajando. Creo que no lo podría haber hecho si no tenía esa campaña a vicepresidente. Pudo lograr que incorporen al presupuesto nacional casi 600 millones para desagües pluviales y otros recursos para el Parque San Martín y el circuito Güemesiano.

¿Cómo avizora el armado político para las legislativas del 2017?

Creo que si se va a repetir o ser bastante similar el frente que se había conformado en ese momento y con el que Gustavo Sáenz llegó a la intendencia. Creo que esa plataforma política va a ser similar. Esos mismos componentes políticos y los mismos espacios van a confluir, después se verá si hay consenso en algunos cargos. Sin embrago es muy prematuro.

Gustavo Sáenz se mostró muy cercano con el Gobierno nacional, ¿Debe haber alguna definición política de Sáenz al respecto para el año que viene?

Fue candidato a vicepresidente de Sergio Massa y tiene una relación directa con él y a la vez tiene una excelente relación con el Gobierno nacional y eso es positivo. Es algo que hay que reconocerle al Gobierno de tener el mismo trato con dirigentes de otros espacios.

Las de ahora son Legislativas, sería distinto si serían Ejecutivas donde se podría exigir una mayor definición.

¿Usted va a ser candidato?

Habrá que ver, no lo descarto. Todavía es muy prematuro. Aún no sabemos cuándo van a ser las elecciones.

¿Hay que reformar la Carta Orgánica Municipal?

Yo creo que sí, siempre lo plantee. En el ámbito legislativo no tenes que estar solo en las urgencias del día a día, para eso está la administración. El tema legislativo tenes que trabajar en el mediano y largo plazo. Tenemos una Carta de los años 80, no es mala, pero no había la autonomía de funciones que hoy tiene el municipio. Creo que se puede tratar, pero pasan los años y no se llama a elecciones para reformarla.

También pienso que hay que resolverla reforma de la Constitución Provincial en lo que tiene que ver con régimen municipal. No debe haber mandatos eternos para los intendentes. Salta es una de las únicas ciudades del país que los concejales tienen dos años de mandato, esto le quita mucha fuerza al Concejo y le quita memoria legislativas.

También trabajaría el tema de un vice-intendente, para que el presidente del Concejo Deliberante sea del mismo color político que el intendente. La relación del Ejecutivo y el Legislativo tiene que surgir de la misma fórmula.

