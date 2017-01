“Soy muy optimista de que el año que viene va a ser un gran año para esta región”

Durante la inauguración de una escuela técnica en Tartagal, de la que participó el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, el gobernador Juan Manuel Urtubey habló de los problemas estructurales que padece esa región.

Empezó hablando del impuesto a las Ganancias. “Nosotros necesitamos un estado presente. Mal podemos dar respuestas a las necesidades de la gente si desfinanciamos al estado por la irresponsabilidad de pretender quedar bien con algún sector”, dijo.

En este sentido, el mandatario enfatizó que “los problemas estructurales de acá no se resuelven con la discusión de la ley de ganancias, se resuelven con la discusión de la competitividad en materia de infraestructura energética, de transporte, logística integral, en eso se está trabajando mucho, en materia de energía; Salta con Jujuy han sido los principales beneficiarios de los procesos licitatorios de los procesos de generación de energía limpia”.

Sobre las muertes por desnutrición, recalcó que los índices de Salta disminuyeron de manera notoria y que actualmente solo es un punto por encima de la media nacional. “En la medida en que nosotros no bajemos un dígito en todo el país vamos a seguir teniendo muertes que son evitables en teoría. Para hacer eso necesitamos obras estructurales. La obra de agua, la obra de saneamiento, la obra de tendido eléctrico, y de caminos que estamos haciendo en el departamento Rivadavia, que es donde tenemos el foco más grande, nos van a permitir ser mucho más eficientes en esa lucha. ¿La hemos ganado?, no. La estamos peleando todos los días y lamentablemente son cosas que suceden y las tenemos que ver con responsabilidad, porque no solo sucede acá, sucede en la Argentina, la tasa en Argentina es de 10.80”, dijo.

En el marco del anuncio de obras programadas para 2017, Urtubey enfatizó que están trabajando para “generar condiciones para luchar contra la pobreza estructural sobre todo en una región como esta”.

”En este departamento venimos llevando adelante obras de infraestructura importantes que van a permitir que este lugar realmente pueda ser sustentable en materia productiva, no solo en términos de infraestructura social. En el medio necesitamos políticas públicas a nivel nacional y provincial que le puedan dar sustentabilidad a la estructura productiva. Algunas de las modificaciones que se han generado a nivel superestructural han permitido que tengamos mayores niveles de siembra”, agregó.

Por otra parte, dijo que por el cambio económico del país la zona se ha visto afectada hasta que ese acomodan las variables. “Ha generado un desajuste importante en toda la cadena de valores, una vez ordenadas esa variable estructurales, yo soy muy optimista de que el año que viene va a ser un gran año para esta región”.

Finalmente Urtubey aceptó que la mayoría de esas obras fundamentales no se podrán terminar en 2017.

lagacetasalta