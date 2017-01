Nicolás Kripper: “Habrá el doble de controles que en Navidad”

¿Cómo utilizar de modo correcto la pirotecnia?

Hay que recordar que hay 201 locales habilitados y que la venta callejera está prohibida. No recomendamos ni fomentamos el uso de pirotecnia por los muchos daños que causan; el uso de pirotecnia siempre arroja un saldo negativo.

Si decidís usarla, que la usen solo los adultos: tirándola en lugares descampados, alejados de edificios, árboles y postes. Hay que cerrar puertas y ventanas de nuestras casas cuando salimos a mirar los fuegos artificiales. En esta Navidad se registraron cuatro incendios.

Otro parámetro a considerar: jamás reutilizar la pirotecnia ni guardarla en los bolsillos. No arrojarlos a objetos ni explotarlos dentro de otros objetos ni contra las personas ni perros.

¿Estarías de acuerdo con la prohibición de la pirotecnia?

Lo hacemos del todo o no hacemos nada, a medias tintas no me parece bueno. Si el Estado va a asumir el compromiso de hacer una buena celebración, bienvenido sea.

¿Cómo van a ser los controles el 31 de diciembre?

El 31 va a presentar una situación distinta a Navidad porque hay fiestas habilitadas: los controles se van a duplicar. El trabajo lo hace Tránsito y Seguridad Vial, Prevención y Emergencias se suman en carácter de asistencia.

Se van a extender durante todo el 1 de enero porque los salteños seguro se van a dirigir a los balnearios naturales.

¿Cuántas personas estarán afectadas al operativo?

En Navidad hubo dos turnos de 52 operarios de Prevención y Emergencias, 140 operarios de Tránsito y la Policía Vial colaboró con más de 80 agentes. Hubo puestos itinerantes de 12 a 18 operarios que iban deambulando de acuerdo a la gente.

Cambiando de tema, ¿cómo es la situación de las familias que fueron evacuadas esta semana por la tormenta?

Ya están todas en sus casas. Hablo de las tres familias que estaban en el CIC… han sido asistidas con los elementos necesarios para volver a sus hogares, en algunos casos también con chapas para reforzar sus techos. Hubo asistencia de mobiliario como ser camas, mesas, sillas, incluso en un caso de discapacidad se otorgó una silla nueva. Fueron en total 136 familias en la zona oeste las que se asistieron. El tiempo está ayudando. La situación está controlada.

Hubo tres casos de familias cuyas casas quedaron inhabitables…

Estuvo la gente de Acción Social con ellas, se les dio respuesta en cuanto a materiales para que puedan levantar de nuevo sus casas. Se entendió que la situación de sus casas era inhabitable.

¿Qué se hizo durante este año de gestión para prever estas situaciones?

Se hicieron muchas cosas. Para hacer hay que tener en cuenta que se necesita plata. Se ingresó con recursos justos para pagar los sueldos, había esa discusión entre fondos de Provincia hacia Municipalidad. Se consiguieron fondos, pero van a llegar a partir de febrero. Están hechos los planes y proyectos. Y se va a tener que comenzar desde las obras más urgentes como llevar servicios domiciliarios. Y hay que refuncionalizar los canales. Por ejemplo: Limache y San Francisco se inundan porque el canal que iba detrás de un supermercado ha sido tapado y desviado por otro que no tiene ni la pendiente ni la capacidad para salir desde ese canal a la zona de La Isla. Hay que ser implacables y readecuar. Cuando se hagan estas obras hay que tomar como parámetro los últimos promedios como base para calcular cuánta lluvia cae en Salta. No basta con limpiar los canales y crear conciencia en los vecinos, sino que toda la ingeniería tiene que tener puesta en la cabeza la cantidad de agua que cae para que las obras sean resistentes.

eltribuno.info