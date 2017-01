Dos adolescentes y un hombre murieron ahogados en ríos de la provincia

Se trató de dos hermanos, una joven de 19 años y otro de 15 años. Ambos se encontraban en la zona cercana al Parque Industrial. Algunos testimonios aseguraron que no sabían nadar. La tercer víctima se registró en el río Caraparí.

Dos adolescentes que se habían ahogado ayer en el espejo de agua del rio Arenales que colindan con el puente del parque Industrial fueron hallados hoy tras intenso rastrillaje de diversas áreas de la policía de la provincia.

La situación fue alertada al Sistema de Emergencia 911 daban cuenta cuando dos jóvenes que se habían sumergido en el agua no volvieron a salir.

Personal de Bomberos y de la División Lacustre y Fluvial realizaron la búsqueda que concluyo en el hallazgo de un chico de 15 años, en el lado oeste del rio y luego de la joven de 19 años, a tres kilómetros del puente del Parque Industrial.

En tanto, la tercera víctima de los ríos fue Darío Camargo de 25 años, quién sufrió la misma desgracia en el río Caraparí.

De acuerdo a El Tribuno, a pocos kilómetros de Salvador Mazza, en el río Caraparí, un muchacho de unos 25 años, identificado por la Policía como Darío Camargo, domiciliado en el barrio La Pista, se ahogó en el río.

El personal de bomberos voluntarios logró rescatar el cuerpo del malogrado estudiante de Educación Física.

La víctima se había trasladado al río junto a un amigo para refrescarse. Desde el sector conocido como El Codo, una zona de mucho peligro, los jóvenes se ubicaron a unos 100 metros, procurando meterse en una zona “segura”.

Sin embargo, y por motivos que aún se investigan, uno de ellos dejó de existir.

La División Lacustre y Fluvial Cabra Corral para este verano aconseja mantenerse alejado de los ríos y no ingresar a bañarse en los mismos.

Antes de concurrir a un río averigüe el pronóstico de la zona.

El hecho que usted esté disfrutando de un sol a pleno no quiere decir que no esté lloviendo en los cerros o aguas arriba.

Si ve oscuro aguas arriba o lluvias aléjese inmediatamente del río.

En los ríos arenosos como el río Caldera (Wierna), por ejemplo, el suelo se socaba y las profundidades varían. Puede que donde usted hace pie, pasados unos minutos sea profundo.

En los ríos pedregosos como El Vaquero, Mojotoro, entre otros, es común sufrir lesiones de tobillo y hasta incluso ve fracturas. Si el río crece, por las piedras que arrastra puede llegar a ser mortal.

Dentro de las víctimas más frecuentes por ahogamiento encontramos los niños que fueron descuidados por sus padres o tutores y los adultos bajo el efecto de las bebidas alcohólicas.

No se olvide que toda fatalidad en el agua es perfectamente evitable si nos manejamos con prudencia y cautela.-