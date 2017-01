Independiente, Racing y Atlético Tucumán llegarán a Salta

Mañana a las 18 en el hotel Sheraton se realizará la presentación oficial del Triangular de Fútbol de Verano en Salta, con la presencia de autoridades del Gobierno de la Provincia y de la empresa Torneos, organizadora del evento.

Del 20 al 26 de enero se jugará en Salta el triangular de verano con la participación de los equipos de Racing, Independiente y Atlético Tucumán.

El cronograma de partidos comenzará el viernes 20 de enero con el partido entre Independiente y Atlético Tucumán. Luego, el lunes 23, se jugará el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente. En tanto, el triangular cerrará el jueves 26 con el duelo Racing vs Atlético Tucumán.

Todos los encuentros se jugarán en el estadio Martearena desde las 22 y serán televisados para todo el país. Este año serán sólo dos las sedes del fútbol de verano: Salta y Mar del Plata.

Precios de entradas

Para cada uno de los partidos que se jugará en Salta, se establecieron los siguientes precios de entradas: Popular $ 160, Preferencial $ 200 y Platea $ 250. En los próximos días se informará lugares y horarios para la venta anticipada.

Cronograma

20 de enero 22:00 hs Independiente vs Atlético Tucumán

23 de enero 22:00 hs Racing Club vs Independiente

26 de enero 22:00 hs Atlético Tucumán vs Racing Club

