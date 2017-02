Confirmado: Habrá atención reducida en los bancos de Salta

El secretario general de La Bancaria en Salta, Carlos Rodas, en diálogo con InformateSalta, aseguró que mañana y el viernes realizarán “asambleas permanentes” en todos los bancos de la provincia durante las dos últimas horas, por lo que la atención al público será reducida.

Si bien aclaró que la medida no afectará al cajero automático, sostuvo que el clearing bancario no correrá con la misma suerte. “Si se afecta a nivel nacional, se va a afectar en todas partes, aunque claro, solamente van a ser las últimas dos horas”, insistió.

Rodas explicó por FM Aries que el reclamo obedece a que el gobierno incurrió en desacato al no respetar la resolución de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, donde se intimaba a los bancos a abonar el acuerdo paritario firmado el 23 de noviembre y aconsejaba al gobierno a no interferir en las negociaciones que se hizo en la parte privada, con el acuerdo de todas las partes y la fiscalización del ministro de trabajo.

Por último, sostuvo que se convocó al plenario de secretarios generales de seccionales para el lunes 13, a fin de determinar “la fecha del paro nacional bancario”.