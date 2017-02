A la espera de decisiones nacionales, hoy comienzan las paritarias

Desde Nación anunciaron la anulación de la paritaria nacional y ahora los gremios temen que se elimine el incentivo docente.

Luego de que el Gobierno Nacional anulara la paritaria y anunciara que no habrá fondos extra para los docentes, hoy comienzan las negociaciones entre la provincia y los gremios docentes para definir el aumento salarial que luego impactará en todos los empleados estatales.

“Estamos trabajando para garantizar el inicio del ciclo lectivo”, dijo el gobernador Juan Manuel Urtubey tras el lanzamiento del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural. El mandatario provincial enfatizó que de cara a las paritarias que le preocupa la situación “porque se restringen fondos a nivel nacional, también en el fondo compensador y se congelan los fondos del incentivo docente”.

Al mismo tiempo, Urtubey agregó que “a pesar de que la provincia no tiene recursos” desde la cartera educativa se realizará un “esfuerzo” para ver de qué manera se aumentará el salario. “Estamos trabajando para garantizar el inicio del ciclo lectivo, mañana (por hoy) vamos a empezar a conversar con los sectores para darle certidumbre a los gremios y que sepan cuál es la posición de la provincia y hasta dónde podemos llegar en términos de actualización de salarios”, agregó el Gobernador.

De cara a las paritarias de hoy, los gremios expresaron su preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de anular la paritaria nacional y manifestaron que a pesar de que no hay una confirmación oficial sobre la desaparición del incentivo docente, se la ven venir. “Lo que está pasando es propio de la dictadura. Con la anulación de la paritaria nacional, deja libradas a todas las provincias a que arreglen los salarios docentes como puedan sino un piso de referencia a nivel país y en especial en Salta donde el Gobernador nunca tuvo un plan de política para los trabajadores estatales”, enfatizó el secretario general de Docentes Agremiados de Salta, Ramiro Maldonado, que no participará de las negociaciones.

Sobre la eliminación del fondo extra para los docentes, Maldonado opinó que “es un retroceso en cuanto a las conquistas sociales alcanzadas en los últimos años” y sentenció: “esto va a recrudecer la postura de la diligencia gremial en las paritarias”. Al igual que DASA, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares –SADOP- también consideró que el contexto nacional en la que se realizarán las paritarias es un retroceso.

“Ahora cada provincia decidirá qué tiene para ofrecer”, expresó el secretario general del sindicato, Mario Palavecino, que hoy no estará en las paritarias pero se sumará en los próximos encuentros. “Nosotros no vamos a hablar de porcentaje, primero nos preocupa saber cuál será la metodología porque no queremos que haya un cierre anual teniendo en cuenta que la inflación seguirá subiendo durante el años”, finalizó.

lagacetasalta.com