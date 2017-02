Condicionan el aumento a estatales por recortes de fondos de la Nación

Carlos Parodi señaló que la reducción implica para Salta un desfinanciamiento de 230 millones de pesos.Ayer, la primera reunión se realizó en medio de una protesta de docentes. El martes, próximo encuentro.

Por la reducción de fondos nacionales, el jefe de Gabinete, Carlos Parodi, les advirtió ayer a los representantes de los gremios estatales Aeipduvs, Apsades, ATE, ATSA, IPS, Sitepsa, Ueivisa, UPCN, UPES y Sitravps que la paritaria por los sueldos arrancará con un punto menos. “La situación es delicada debido a que una porción del 15% se financia con fondos nacionales a través de dos conceptos: incentivo docente y fondo compensador. El incentivo docente va a quedar congelado en 1.210 pesos y el fondo compensador va a tener una reducción del 25% en su financiamiento”, señaló Parodi en diálogo con la prensa tras la apertura oficial de las negociaciones salariales.

El funcionario provincial indicó que esa merma significa un “desfinanciamiento para la Provincia de aproximadamente 230 millones de pesos, que es más o menos lo que cuesta un punto (porcentual) de incremento (salarial) para toda la administración pública, por lo que arrancamos como un casillero con menos uno”.

En simultáneo a la reunión entre el Gobierno y los gremios, cientos de docentes liderados por la ADP, AMET, UDA y Tribuna Docente se movilizaron afuera del Centro Cívico del Grand Bourg en reclamo de reapertura de paritarias nacionales. Tal como lo habían anticipado, no participaron de la mesa.

De acuerdo a Carlos Parodi, el reclamo de Salta por los fondos se hizo en la reunión de los ministros de Economía del país el martes pasado, pero no tuvo eco. “Entiendo que es una decisión política no actualizar estos montos, sin duda le compete al presidente (Mauricio Macri), para ellos es una decisión tomada, y yo no creo que una medida de fuerza les pueda hacer torcer una decisión”, dijo.

A raíz de este tema, el jefe de Gabinete fue contundente: “Al resto de los sectores, explicarles el contexto delicado de la situación financiera de la Provincia, donde el crecimiento de la recaudación está por debajo del gasto público”.

El próximo martes, Parodi abrirá la negociación con los docentes. “Espero que encontremos herramientas y alternativas que nos signifiquen llegar lo mejor que se pueda a una recomposición del salario”, destacó.

Sergio Coronel, secretario gremial de Sitepsa, precisó que Nación reduce un 25% del fondo compensador. Es decir, de los 945 pesos que tenía un docente por el fondo compensador (monto que cobraban seis provincias para llegar a cubrir los salarios), el Estado nacional se hace cargo de un 75%”.

Coronel reclamó que “eso no puede ser una pérdida del salario docente. La Provincia se tiene que hacer cargo y dijeron que sí lo harán, pero eso puede repercutir en los porcentajes que se pueden acordar teniendo en cuenta lo que tenía pensado”. Según se supo, la Provincia quiere cerrar el acuerdo salarial el 1 de marzo para garantizar el inicio de clases. En ese caso, el incremento se liquidaría con febrero, en el sueldo a pagarse el 4 de marzo.

En la misma línea, Juan Arroyo, secretario general de ATE, manifestó que “si bien todavía no tenemos ningún parámetro como para medir, sin embargo ya se va aclarando lo que venimos presumiendo: lo difícil que va a ser este año”.

El sindicalista agregó que “el incentivo queda congelado y el fondo se va a perder, eso nos hacer ver que entramos muy por debajo de lo que nosotros anhelamos para poder recomponer el salario”. La pretensión de los gremios supera el 30% de aumento salarial.

