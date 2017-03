El discurso completo del Intendente Gustavo Saenz, en el Concejo Deliberante de Salta

Te invitamos a repasar el discurso inaugural de las cesiones legislativas en el Concejo deliberante de Salta

Estimados concejales, querido pueblo de Salta.

Han pasado quince meses desde que vine a este Concejo Deliberante a jurar como intendente de la ciudad de Salta y hoy para mí es un honor, nuevamente, estar frente a ustedes para inaugurar el período ordinario de sesiones.

Quiero comenzar expresando un profundo agradecimiento a todos los que a lo largo de este año, han colaborado con la ciudad. Ese apoyo nos ha ayudado a transformar ideas y esfuerzo colectivo en obras y servicios para Salta.

A ustedes señores concejales les agradezco porque, en su gran mayoría, creyeron, como yo, que el diálogo y la escucha recíproca, es la base que permite concretar proyectos y avanzar en serio.

También creo que el disenso y la crítica constructiva nos han dado la posibilidad de gobernar mejor porque nadie tiene el monopolio de la verdad.

Agradezco la comprensión, por no decir la paciencia de los vecinos, que nos ha otorgado más tiempo para atender las urgencias, cumplir con compromisos asumidos y planificar el futuro de la ciudad.

Señores concejales, esta apertura de sesiones, es el momento oportuno para dar cuenta de lo que hicimos en el año que pasó y de lo que pensamos hacer durante el 2017.

Pero antes de entrar en detalle, quisiera comentarles aspectos generales de cómo fue gestionar y gobernar la ciudad de Salta durante el 2016 y cuál es la situación general de la Municipalidad.

Hemos cumplido con uno de los grandes objetivos que nos habíamos propuesto: trabajar con todos, más allá de banderías políticas y partidarias.

En ese sentido, el año pasado les había anunciado que gestionaría diversos proyectos ante el Gobierno nacional y el provincial así como buscar coordinar tareas y esfuerzos en beneficio de la ciudad.

Señores concejales esto trajo su fruto. Conseguimos recursos como nunca antes en la historia de este municipio. Y quiero señalar con claridad que son recursos no reintegrables, la ciudad no asume deuda alguna. Esto es un gran logro de cada vecino, de todos los salteños.

Por eso, durante este año veremos como esos más de mil millones de pesos obtenidos, se van plasmando en obras concretas para la ciudad.

Por eso debo agradecer al Presidente y a sus ministros la vocación federalista que mostraron con la ciudad de Salta, una ciudad típica del norte argentino, con enormes problemas de pobreza estructural y de falta de recursos para sostener un crecimiento poblacional que ha sido constante y más allá de la media nacional.

Trabajamos codo a codo con equipos del Gobierno nacional. Jamás antepusieron la pertenencia partidaria a la voluntad de resolver problemas de una ciudad argentina postergada. Eso se debe destacar porque es parte del crecimiento cualitativo de nuestra democracia.

También debo agradecer al gobernador Juan Manuel Urtubey por la decisión de destinar fondos del Plan Bicentenario a los municipios. Hemos tenido un buen diálogo con los legisladores para definir el alcance de los mismos. Eso también es un signo muy positivo en nuestra provincia.

Señores concejales, otro aporte que quiero destacar, fue el que hicieron los vecinos, los contribuyentes salteños, que una vez más se jugaron por su ciudad. Por eso, otra vez, ¡gracias a todos y cada uno de los vecinos!

Nada de lo conseguido ha sido fácil. Pero fue posible porque el camino elegido fue el diálogo permanente y la presentación de proyectos concretos, así como el concentrar todos nuestros esfuerzos en gestionar sin desviar nuestra atención en otras cosas más que en las necesidades de la ciudad y su gente, necesidades que están por encima de las cuestiones partidarias, sectoriales o individuales.

En ese camino pretendo continuar transitando, más allá de que este es un año especial. En lo político tendremos elecciones legislativas. Eso pondrá a prueba nuestra madurez política, ya que la contienda electoral no puede ser un motivo para caer en disputas mezquinas o polémicas que ven al adversario político como un enemigo.

El desafío es pensar y proponer soluciones para los vecinos y estar siempre abiertos al diálogo. Nuestros enemigos no son nuestros adversarios políticos, sino fundamentalmente la pobreza, las adicciones, la falta de infraestructura básica, la distribución inequitativa de los recursos para las ciudades y pueblos de Salta y el país.

Será un año muy importante en inversiones públicas en nuestra calles, en nuestra plazas y espacios verdes, en la mejora de la atención al vecino, en la modernización en la administración y en nuestro trabajo para que, en la medida de todas nuestras posibilidades, apuntalemos a los más vulnerables, a aquellos que se les debe dar instrumentos para que puedan salir adelante y vivir dignamente con su propio esfuerzo.

En ese marco, en materia de obras públicas y planificación urbana, quisiera primero detallarles algunos números relacionados a nuestra calles.

Ya el año pasado les manifesté la situación que teníamos y por todos conocida, ahora es necesario señalarles que hicimos y que pensamos hacer durante el 2017.

En cuanto al grave problema de baches en nuestras calles, en 2016 se repararon casi 570 cuadras. Pero además se repavimentaron con asfalto 80 cuadras, se realizaron tareas de nivelación y enripiado en otras cuatrocientas, a los que se agregan 70 cuadras de hormigón que están en ejecución actualmente.

Señores concejales, a esto se lo describe muy rápido, pero implica una gran inversión que modifica sustancialmente los resultados de años anteriores.

Por otro lado, creo importante señalar que en algunos casos las obras requirieron más tiempo, no solo por problemas climáticos sino para asegurar la calidad de la misma. Siempre he sostenido y es la premisa que tiene mi equipo en esta área: quiero un pavimento que dure.

Ahora bien, los números para este año, superan ampliamente los anteriores y es una gran noticia para la ciudad.

Para el 2017 tenemos previsto pavimentar unas 200 nuevas cuadras y repavimentar otro número similar, con una inversión de $90 millones.

Se repararán 700 cuadras de hormigón con una inversión de $125 millones. Además realizaremos tareas de nivelación de calles en unas 1.500 cuadras y nivelación y enripiado en otras 500, lo que implica una inversión de $13 millones.

Muchas de estas obras se ejecutarán por administración a través de nuestra planta asfáltica y planta hormigonera, que como les manifestara el año anterior, era mi intención potenciarlas y fortalecerlas.

En ese sentido, ya se iniciaron las compras de equipos viales a través del plan Bicentenario por un valor de $45.377.428 que permitirán dar mejor respuesta a los requerimientos de los vecinos.

Señores concejales, no quisiera terminar este punto sin hacer referencia al convenio que firmamos con la empresa Aguas del Norte.

Siempre apuesto al diálogo y mantengo las expectativas de que podamos coordinar un trabajo en beneficio de las calles de la ciudad pero todavía no llegamos a buen puerto.

Seguimos trabajando en la reparación de los baches que se generan por las permanentes roturas de cañerías de agua y cloacas, pero además he reclamado permanentemente que se trabaje de manera conjunta y que la empresa utilice materiales apropiados para evitar que se rompa una y otra vez las tareas ya finalizadas de reparación de calles y repavimentación.

Todavía estamos lejos del objetivo planteado.

Pasando a otro orden de cosas, quiero señalar también que invertiremos en un área muy importante para cualquier ciudad: su iluminación. Esto tiene que ver con la calidad de vida de los vecinos pero también con su seguridad.

Nuestro plan de trabajo implica terminar de instalar este año la cantidad de 8 mil luminarias, de las cuales durante el año anterior se colocaron 1.200. Todo ello representa un crecimiento de un 15% en relación al actual parque de alumbrado público con que cuenta la ciudad.

De esa cantidad, mil farolas coloniales se instalaran en el macrocentro y el resto son luminarias antivandálicas, además de brazos de luz, que se instalarán en calles y espacios verdes de diversos barrios de la ciudad. Para tener una idea aproximada, esto implica iluminar más de mil calles, con una inversión de más de $20 millones.

Señores concejales, también este año ejecutaremos obras en algunas zonas de la ciudad con grandes índices de pobreza y falta de infraestructura básica.

Estos fondos que gestioné ante la Nación permitirán dar respuestas integrales que significan obras de infraestructura en red de agua potable y cloaca, cordón cuneta, pavimento, arbolado, veredas, iluminación, equipamiento urbano, construcción de espacio institucional y deportivo, así como puesta en valor de espacios verdes.

Ya se iniciaron las obras en los barrios Gauchito Gil y Bicentenario, por $75 millones y dentro del plazo máximo de dos meses habrá terminado todo el proceso licitatorio, que está en su etapa final, para que comience la obra en villa Floresta baja, con obras por $114 millones.

Seguiremos presentando proyectos de esta clase ante el Gobierno nacional, pero hoy podemos anunciar que ya contamos con el convenio nacional protocolizado de villa Juanita, con un financiamiento de $190 millones. Estimamos iniciar las obras dentro de los próximos seis meses.

Aquí, además de todas las acciones ya mencionadas, se ejecutarán obras hídricas sobre el canal Tinkunaku en diferentes tramos. Se trabajará con el desarrollo de costaneras y gaviones, y sistemas de canalización, permitiendo así la integración entre diferentes sectores y barrios a partir de avenidas pavimentadas y con espacios verdes a recuperar, realizando así tareas de mitigación por inundaciones, accesibilidad y riesgo ambiental.

Pero además, hay otro punto fundamental en el área de obras públicas en el que me interesaría detenerme. Quiero hablarles de un tema que nos angustia a todos: las inundaciones. Sabemos que la ciudad creció sobre los viejos cauces de ríos y tagaretes naturales, sin la debida planificación en infraestructura. Nuestro sistema hídrico es obsoleto.

Señores concejales, tengo que ser claro en esto. La ciudad se inunda hace años y casi nada se hizo. También, debo señalarlo, desgraciadamente siempre hay oportunistas que procuran hacer política, desde la comodidad de sus casas, a partir del sufrimiento ajeno.

Pero vamos a las cosas. El 15 de marzo estaré presente en la ciudad de Buenos Aires para la apertura de sobres de la licitación para la contratación de la consultora que deberá desarrollar el “Plan Hídrico de Desagües Pluviales y Cuencas Metropolitanas”. Este proyecto ejecutivo, cuyo costo es asumido en su totalidad por la Nación, es la base para la licitación de la obra que implicará terminar con las inundaciones en la ciudad.

Pero además, quiero mencionarles que gestioné, y agradezco el acompañamiento de los legisladores nacionales, la incorporación en el presupuesto nacional de este año de $584 millones para el 2017, para una enorme obra que implicará más de mil millones de pesos. Esto dejará un legado a las futuras generaciones.

Sin embargo, hasta tanto se inicien y se concluyan con esas obras de tamaña envergadura, además de las inversiones en la limpieza total de los canales que no se hizo en años, he tomado la decisión en ejecutar obras de contención de cuencas en la zona ubicada en los campos militares.

De esta forma disminuiremos significativamente el problema de ingreso de agua de lluvia al suelo urbano, controlando los caudales por medio de represas que permitirán alivianar las calles y canales de la ciudad de Salta.

En este sentido, ya iniciamos obras de mitigación en el canal Gorriti y continuaremos con plaza Gurruchaga en donde se proyectará, bajo el nivel de plaza actual, la ejecución de un gran pozo de achique que contará con un sistema de bombeo.

Todo esto implica una inversión de $27 millones.

Señores concejales, en otro orden de cosas, quiero anunciarles que seremos el primer municipio del país que recibirá fondos no reintegrables para un proyecto de la envergadura que implica intervenir 65 cuadras del área centro para revalorizarlo y mejorarlo en todo sentido. Son recursos por un valor de $295 millones.

Esto es necesario porque hoy nuestro centro es caótico y las tendencias urbanísticas mundiales plantean que las áreas de estas características tienen que tener prioridad peatón. Hoy es a la inversa, la prioridad es vehicular y el transporte pesado.

Estas obras se harán en ocho etapas consecutivas y sólo se intervendrá una cuadra por vez. Una vez terminada se comenzará la próxima, con una planificación de obra que evite toda la molestia posible a los frentistas y con mesas de trabajo que incluya a los interesados.

Están previstas obras de soterrado integral de redes de datos, telefonía, televisión, y energía, cambio de red de cloacas y red de agua en todo el sector a intervenir, cambio total de pisos de veredas, adoquinado de calles a nivel con el concepto de calles de convivencia, accesibilidad universal y para bicicletas, ubicando así al vecino y la familia como eje en la planificación urbana.

El próximo 17 de marzo estaremos abriendo los sobres de la licitación de la primera etapa que se desarrollará fundamentalmente sobre la calle Caseros, con una inversión de $68 millones.

Señores concejales, el 2017 será un año de muchas obras para la ciudad, y pedimos paciencia y colaboración. Somos un equipo abierto permanentemente al diálogo con todos los sectores mientras prevalezca el bien común. Pero en otro orden de cosas, quisiera mencionarles temas pendientes del año 2016.

Recién este año, gracias a los fondos del Plan Bicentenario podremos iniciar las obras del Centro Cultural Saluzzi, con un aporte de $8.560.000.

Asimismo el Teatro Cubo, que pretendíamos ya tenerlo terminado, quedará habilitado en aproximadamente tres meses, mientras que la Casa Terapéutica de San Benito solo falta concluir con el cerramiento total del predio. En cuanto al Centro Integrador de Limache, su terminación está prevista dentro de dos meses.

Por último, quisiera hacer una breve mención en relación a nuestros cementerios.

En el cementerio de la Santa Cruz tenemos previsto celebrar un convenio con el COPAIPA para incorporar cerca de 600 nichos nuevos y realizaremos tareas de recuperación patrimonial de los edificios que componen su riqueza histórica y arquitectónica en forma conjunta con la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos.

Tanto en ese cementerio como en el San Antonio de Padua, tenemos previsto partidas específicas con fondos propios para obras de refacción.

Finalmente en materia de obras públicas no querría dejar de mencionar otras obras que merecen destacarse.

Invertiremos en el río Arenales la cantidad de $8.250.000 del Plan Bicentenario, para que junto a Recursos Hídricos de la Provincia se realicen las tareas de obra necesarias por adecuación de su cauce entre canal Yrigoyen y desembocadura de canal Tinkunaku.

También invertiremos más de $13 millones para la recuperación de espacios afectados por los viejos piletones de tratamiento de la zona norte, obra muy importante para esa parte de la ciudad.

Allí realizaremos obras de mitigación en forma conjunta con la Provincia. Se realizarán tareas de forestación y recuperación ambiental, destinando así un nuevo lugar para los vecinos.

Señores concejales en cuanto a planeamiento urbano quisiera detenerme en la necesidad de seguir trabajando en la revisión del PIDUA. Los convoco también a participar activamente en el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Ambiental, conformado por veinticinco miembros que representan distintos sectores de la sociedad civil.

Tanto el Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental como el COMDUA, son avances institucionales fundamentales que tuvo la ciudad y que garantizan un planeamiento ordenado para el mediano y largo plazo, en el marco de un espacio participativo de actores relevantes en estos temas.

Capítulo aparte es la incorporación a nuestro patrimonio municipal de un edificio emblemático como la ex Palúdica.

En el pasado, diversos gobiernos y legisladores nacionales intentaron el traspaso a título gratuito de este valioso inmueble.

Finalmente en el poco tiempo de gestión que llevamos, logramos el traspaso al municipio de un inmueble de 9.900 metros cuadrados, con 3.400 metros construidos, pero cuyos edificios, hablando en criollo, se están viniendo abajo. Es hoy un monumento al abandono, enclavado en una zona importante del microcentro de la ciudad.

Esto se logró con el apoyo de legisladores nacionales de diferentes bloques políticos y del Gobierno nacional. El cuerpo más federal de nuestro país, el Senado de la Nación, votó por unanimidad el traspaso.

Aprovecho para agradecer el apoyo de los legisladores nacionales por Salta, que siempre actuaron pensando en la ciudad y no en diferencias políticas. Como dije antes, solo así se construye calidad de vida para los vecinos.

Ese predio necesita una inversión muy importante, por lo que estamos gestionando fondos ante distintos organismos. Allí funcionará un Centro Cultural que albergará al Museo Nacional del Folclore y además habrá un espacio reservado para que continúen desarrollando su trabajo el área del Ministerio de Salud de la Nación.

Fue una gran adquisición para los salteños.

Señores concejales, pasando al área de Ambiente, hay varios temas que me gustaría señalar.

Este año nos adherimos al Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, para trabajar junto a las principales ciudades del mundo en la disminución de gases de efectos invernadero y contribuir con acciones concretas que permitan mitigar los efectos del cambio climático.

En base a parámetros internacionales, estamos elaborando la primera Carta de Medición de Gases que afectan a nuestra ciudad, para contar con una línea de base cierta que sirva para direccionar las políticas ambientales de los próximos años.

Pero no nos quedamos solo con eso, sabemos que la forestación es la herramienta más eficiente para disminuir los gases de efecto invernadero. Esta y el gran déficit de arbolado público que tenemos, nos llevó a poner en marcha el programa Reverdece Tu Ciudad.

En 2016 plantamos más de 2 mil especies autóctonas, aquellas que cuentan con la mejor adaptación agronómica para la zona, eligiendo la especie que más se adapta en cada lugar. Comenzamos por las avenidas Juan Domingo Perón, Tavella, Excombatientes de Malvinas y Bolivia.

Teníamos prevista una meta más alta, pero sin embargo no deja de ser un comienzo muy positivo en relación a lo que se venía realizando en los años anteriores.

Este año y con ayuda del Ejército, comenzamos por la Av. Arenales donde plantamos 450 especies y continuamos por el área centro.

En los barrios de nuestra ciudad, tenemos previsto forestar las avenidas Ennio Pontussi, Usandivaras, Delgadillo, Italia, Autódromo, entre otras.

En el 2017, tenemos planificado duplicar la cantidad de árboles, es decir, llegar a plantar 4 mil especies nuevas en toda la ciudad, para lo cual estamos gestionando financiación de organismos nacionales que reforzarán los fondos propios previstos para la actividad.

También continuaremos con el trabajo sostenido de recuperación del Vivero Municipal.

Después de muchos años de espera, el año pasado llevamos energía eléctrica, rehabilitamos invernáculos y comenzamos con el cultivo intensivo en bandeja. Ya contamos con 15 mil especies nativas y 7 mil ornamentales, estimando que a fines de este año tendremos la primera tanda de forestales y ornamentales de producción propia listas para trasplantar a los espacios verdes de la ciudad.

Tenemos programado construir 28 plazas nuevas, por un monto de más de $17 millones provenientes del Plan Bicentenario, que contarán con iluminación y mobiliario adecuado, de manera que las plazas vuelvan a ser el centro de interacción social y cultural en los barrios. Además mejoraremos 10 plazas más con fondos propios, a las cuales les optimizaremos la iluminación y colocaremos de juegos infantiles y de salud.

Estamos trabajando en la parquización y embellecimiento de las principales platabandas de la ciudad. Ya pueden verse los resultados en las avenidas Bicentenario, Reyes Católicos y Entre Ríos. Durante el año se va a trabajar en el embellecimiento y mantenimiento de la avenida Arenales y Bolivia, y de 32 platabandas de acceso a diferentes barrios, cubriendo más de 135 mil metros cuadrados.

Un ícono de nuestra ciudad es el parque San Martin que constituye uno de los principales paseos de la familia salteña.

Durante al año pasado nos abocamos a tareas de recuperación y refuncionalización del sistema de riego instalado y sin uso, poniendo en funcionamiento alrededor de 200 aspersores. En cuanto a la forestación, intervenimos con podas de seguridad y realizamos mejoras en la parquización de 2 plazas, todo esto con fondos municipales.

Sin embargo, señores concejales, lo sustancial que vengo a decirles hoy es que logramos incorporar en el presupuesto nacional del corriente año más de $100 millones para su total puesta en valor.

Luego de firmado el convenio con la Nación, se podrá comenzar con los procesos para iniciar las obras que implican la recuperación integral del mismo, siempre respetando el valor arquitectónico de su diseño. Estas acciones se llevarán a cabo en las nueve plazas que lo conforman e incluyen tareas de iluminación, caminerías, parquizado, equipamiento urbano, entre otras.

Debemos sumar nuevos espacios verdes para la recreación y esparcimiento de todos. En ese sentido hemos recuperado el parque Los Lapachos, ubicado en la parte inferior del cerro. Pero, como señalé el año pasado, vamos a trabajar en darle valor a la reserva del cerro San Bernardo.

En este sentido, el año pasado, junto a la Universidad Católica de Salta, que contó con el aporte de Universidad de Padua (Italia), se finalizó el proyecto de senderismo que conecta el Monumento Güemes con el parque Los Lapachos para que nuestros visitantes y nuestras familias puedan disfrutar de las bellezas naturales que nuestra ciudad ofrece.

Este año lo vamos a concretar. El proyecto prevé el acondicionamiento de veredas, parquización de los espacios verdes que atraviesa y la construcción de miradores en distintos puntos que sirven de descanso y de puntos panorámicos de observación de la ciudad, todo con el fin de hacer más atractivo este paseo. La inversión estimada alcanza los $ 9 millones que están previstos en el Plan Bicentenario.

Pero además, también la zona sur de la ciudad contará con un nuevo y amplio espacio verde, el parque Independencia de la Patria.

Este parque prevé una zona de esparcimiento y desarrollo cultural en una extensión total de 26 hectáreas, de las cuales la ciudad de Salta aporta 10.

Merece destacarse la decisión del señor Carlos Choque que donó 2 hectáreas de estas 10 a la ciudad de Salta y 16 a Cerrillos, en un gesto que no se puede dejar de enaltecer.

Ya destinamos $2 millones del Plan Bicenetenario para tareas iniciales de sendas peatonales y proyectos para la iluminación del sector. Con la intendente de Cerrillos, Yolanda Vega, estamos iniciando las gestiones para el financiamiento del resto de las necesarias.

En otro orden de cosas, quiero manifestarles que continuaremos trabajando en la erradicación de baldíos y el desmalezado.

Sobre este último punto, durante el año 2016 se cubrió más de 650 hectáreas en forma mensual y se limpió más de 20 mil metros lineales de canales. Este año queremos mejorar la velocidad de respuesta en la época de lluvia.

En relación a la erradicación de baldíos, año pasado superamos las 600 infracciones por terrenos en malas condiciones y/o abandonados, y si bien es destacable que la mayoría de los propietarios notificados han procedido a la limpieza de su terreno, todavía queda un porcentaje importante que serán sancionados por no mantener en condiciones sus lotes afectando la calidad de vida y la salud de sus vecinos.

En lo que va del 2017 ya superamos las 200 infracciones.

Asimismo, continuamos con un intenso operativo para la detección y limpieza de basurales diseminados por toda la ciudad.

Lamentablemente estos son generados por pocos vecinos inescrupulosos, que depositan basura en los espacios públicos dando lugar a los basurales que tanto afectan a la higiene.

Se relevaron más de 200 basurales crónicos, que luego de ser limpiados por la Municipalidad, a los pocos días, y en algunos casos, sólo horas, ya está generándose nuevamente.

Es importante que el vecino informe y denuncie la existencia de estos basurales para actuar rápidamente en la limpieza y erradicación.

Para ello vamos a mejorar el servicio de recepción de reclamos e inquietudes con la incorporación de 3 líneas nuevas rotativas al 0800 de Ambiente y establecer un sistema de cámaras en los lugares mencionados para detectar al infractor.

La Procuración del municipio trabajará junto al Ministerio Público de la Provincia a fin de articular acciones de multas, sanciones y arrestos, a quienes generen un nocivo daño ambiental a la ciudad con la generación de basurales y/o la falta de limpieza de muchos lotes en la ciudad.

La educación y concientización ambiental son fundamentales si anhelamos una sociedad con hábitos positivos, orientados al mantenimiento de la higiene y limpieza de espacios públicos, al ahorro de energía, respeto y cuidado por los espacios verdes.

Es por ello, que en el 2016 visitamos 21 escuelas capacitando a más de 10.500 alumnos de primaria con funciones de títeres para los más chiquitos y representaciones teatrales para los más grandes.

Si hablamos de educación, no podemos olvidar a los docentes. Realizamos el Primer Curso “Formando Formadores Ambientales”, por el cual más de 200 docentes se capacitaron de manera gratuita en la temática para incorporar a la currícula la formación ambiental de sus alumnos. Este curso, contó con el aval del Ministerio de Educación y otorgó el máximo puntaje a cada docente participante.

Señores concejales, siguiendo con la temática ambiental, quiero informarles que a partir de este año se incorporan nuevas acciones en el Servicio de Higiene Urbana que impactarán positivamente en la calidad de esta prestación.

Vamos a duplicar las calles con servicio de barrido y se dispondrán 40 contendores en distintos puntos de la ciudad para que el vecino pueda colocar allí aquellos residuos que por su tamaño, volumen o peso no pueden ser retirados por el servicio de recolección diario.

En cuanto al programa Separemos Juntos vamos a duplicar la cantidad de barrios optimizando los servicios de recolección, manteniendo los 6 retiros semanales, pero 2 de ellos destinados exclusivamente a los residuos secos e inorgánicos.

Además dispondremos de 50 contenedores tipo campana de color naranja, donde los vecinos podrán acercar sus desechos clasificados, generando Puntos Verdes en distintos sectores de la ciudad.

En el predio San Javier llevaremos adelante en el mes de marzo y abril la forestación con 400 especies, molles y casuarinas, que actuarán como cortinas internas y perimetrales, actividad reclamada por los vecinos desde hace más de 10 años. Construiremos en los próximos doce meses, el Relleno Sanitario San Javier IV con 6 hectáreas de superficie y un proyecto técnico que garantice su funcionalidad y excelente comportamiento ambiental.

La novedad es que será el primero que disponga de membrana geotextil exigida por las normas de calidad ambiental internacionales para garantizar la impermeabilidad y evitar la percolación de líquidos al suelo.

Queremos que nuestro vertedero sea ejemplo de gestión en el país, para lo cual estamos reorganizando todas las actividades, optimizando la Planta de Biogás y garantizando un correcto funcionamiento el Planta de Lixiviados.

Por otro lado, la prestadora del servicio está obligada a organizar los procesos de trabajos para acceder en el plazo de 18 meses a la Certificación de Normas de Calidad ISO 9001 y 140.001, que objetivamente indicarán un modelo de gestión eficiente.

Asimismo, se tiene previsto firmar convenios con la Universidad Nacional de Salta para efectuar controles semestrales de las operaciones en el vertedero.

En ese predio, también vamos a fortalecer el trabajo de las tres cooperativas de recicladores para que, siendo más eficientes en sus tareas, optimicen sus ingresos y disminuya el remanente a enterrar en las trincheras, mejorando la calidad ambiental y prolongando la vida útil de las inversiones. Ya efectuamos una limpieza profunda y fumigación del galpón de clasificación. Estamos realizando vacunaciones y controles de salud a los recuperadores en destino, incluyendo su entorno familiar.

Otro tema que no puedo dejar de mencionar, tiene que ver con nuestra lucha contra el dengue, chikungunya y fiebre zika.

Durante el año 2016 retiramos más de mil toneladas de residuos de los barrios más vulnerables de la ciudad, considerando al descacharrado como la medida más efectiva para prevenir la proliferación del vector transmisor de estas enfermedades, el mosquito Aedes Aegypty.

En estos 2 meses del nuevo año, continuamos sostenidamente recorriendo los barrios de la ciudad y hemos superado las 1.400 toneladas de cacharros retirados.

El convenio suscripto con Provincia prevé continuar con estas actividades hasta marzo inclusive. Es importante destacar que no se detectaron casos autóctonos en nuestra ciudad hasta la fecha.

Señores concejales, el año anterior manifesté mi intención de fortalecer el trabajo de Bienestar Animal, que considero de gran importancia.

En este campo castramos a 4.700 mascotas y vacunamos contra la rabia a más de 33 mil.

Semanalmente recorremos los barrios de la ciudad con el primer Quirófano Móvil equipado para realizar cirugías de esterilización. Además inauguramos un consultorio fijo en el CIC de barrio Constitución que se suma al existente en el CIC de barrio Unión. En las oficinas, de Lavalle se ejecutó el contrapiso de acceso y se trasladaron todos los animales al Centro de Adopciones.

Este año tenemos previsto inaugurar consultorios fijos en el CIC de Villa Asunción, Solidaridad y Santa Cecilia, para que los vecinos de las zonas de influencias cuenten con un servicio de atención a mascotas todos los días de manera gratuita. Para ello, se dispuso una partida específica que garantiza la provisión de insumos médicos, alimentos y medicamentos necesarios.

A lo largo del 2016 hemos mejorado la infraestructura del Centro de Adopciones, al que designe con el nombre de “Matías Mancilla”, otorgándole la provisión de energía eléctrica, la asignación de guardia permanente, la reparación y reacondicionamiento de 70 caniles para adopción y de 12 caniles para animalitos en observación.

Este año continuaremos con las obras de mejora y refacción para optimizar las condiciones y la calidad de vida de las mascotas allí albergadas y con el programa de adopciones de mascotas, que el año pasado encontró familia a cien animalejos albergados.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer la colaboración del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Agrarias de la Universidad Católica de Salta, quienes asistieron a los animales en aquellos casos que requerían cirugías o atenciones más complejas. Este año continuaremos trabajando juntos.

Finalmente, en este campo y como ya lo anuncié anteriormente, quiero manifestarles a ustedes señores concejales, en esta oportunidad y en este recinto, que el 4 de agosto, se termina la utilización de caballos para la tracción de carros.

Durante el mes de marzo realizaremos los controles de salud de los animales de las familias que efectivamente desarrollan esta actividad y hasta agosto trabajaremos en conjunto con Nación y Provincia para la reconversión y/o reinserción de las familias carreras.

Ni personas excluidas ni caballos maltratados.

Señores concejales, en materia de desarrollo social tenemos muchos desafíos.

Los recursos del municipio son pocos y son muchas las necesidades de los vecinos.

Para poder abarcar la mayor cantidad de problemáticas y llegar a más ciudadanos es que buscamos articular esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil y otras jurisdicciones.

En ese sentido se trabajó fuertemente con más de 60 organizaciones de la sociedad civil, dándole un asesoramiento integral para su fortalecimiento y la vinculación entre sí para potenciar su labor a través del trabajo articulado.

También trabajamos mancomunadamente con otras Instituciones, como la Universidad Nacional de Salta a través de la cual se dictaron en los CIC clases de apoyo, cursos de primeros auxilios y de prevención de la salud.

También coordinamos esfuerzos con el área de Salud Mental de la Provincia, quienes brindan consejerías sobre alcoholismo y drogadicción.

Durante el 2016 abrimos oficinas de ANSES y PAMI en el CIC de Santa Cecilia. Este año lo haremos en todos los CIC de la ciudad. Son muchas las actividades sociales, educativas, recreativas y culturales que se realizan en esos espacios institucionales. Este año seguiremos potenciando ese trabajo.

En otro orden de cosas, en el 2016 procuramos fomentar el voluntario en la ciudad. A partir de este trabajo se sumaron a tareas de voluntariado social más de 1.500 salteños. Esta tarea, que busca que todos nos comprometamos y seamos solidarios, se profundizará este año.

Señores concejales, lamentablemente en la provincia el índice de femicidio por cantidad de habitantes es muy alto.

Desde mi gestión decidimos abordar el problema desde diferentes perspectivas. La Cooperadora Asistencial trabajó de manera conjunta con OVIF y Fundación Lapacho, brindando ayuda y contención a víctimas de violencia de género.

Desde el área de la Mujer se realizaron acciones de asesoramiento jurídico y acompañamiento psicológico a más de 1.500 mujeres en situación de violencia. También se realizaron talleres de capacitación sobre la temática.

Seguiremos trabajando durante este año con todo lo que esté a nuestro alcance para modificar una realidad que duele.

Por otro lado, uno de los grandes logros del 2016 fue la apertura de las oficinas de la Dirección General de Discapacidad. Durante ese año se capacitó cerca de 5 mil personas en accesibilidad, inclusión, lenguaje de señas, lenguaje braille, entre otros talleres de formación y concientización. Se entregaron 197 artículos del banco de prótesis, entre sillas de ruedas, bastones, muletas, etc. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso.

En el ámbito deportivo realizamos los Juegos Tu Ciudad con la participación de más de 5 mil jóvenes. También llevamos adelante el programa Plazas Activas que ofrece la práctica de disciplinas deportivas a adultos mayores.

Continuamos con las escuelas de Box, hicimos clínicas de rugby y jockey sumamos el ajedrez, a través de la Cooperadora Asistencial y trabajamos en las escuelas de Iniciación Deportiva.

Durante este año ampliaremos este plan de trabajo.

Otra de nuestras preocupaciones es la desocupación, en tal sentido, durante el año pasado más de 3.300 personas participaron de cursos de capacitación laboral, programas de empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación y programas de finalización de estudios primarios y secundarios.

A su vez fortalecimos el área de Economía Social, dedicada a la tramitación de microcréditos, la capacitación de emprendedores y la organización de ferias barriales, todo lo cual seguiremos impulsando este año.

En paralelo, desde la Secretaría de Gobierno se trabajó en materia de educación con el objetivo de colaborar para evitar que los chicos dejen el colegio. De esta forma los alejamos de las adicciones y facilitamos su empleabilidad futura, que sería casi nula si abandonan el colegio.

Para ello llevamos adelante un programa de apoyo escolar para todas las asignaturas de la secundaria. Asistimos a casi 500 chicos en 2016. Para este año buscamos duplicar la cantidad de docentes voluntarios y llegar a más alumnos.

Por otro lado, en relación a la escuela de Artes y Oficios, asistieron durante el 2016 más de mil alumnos. Para este año buscamos aumentar la cifra al doble pero también trabajaremos para brindar mayor y mejor oferta educativa. Además, vamos a gestionar recursos ante el Gobierno nacional para mejorar y ampliar su equipamiento.

Señores concejales, en otro orden de cosas, es oportuno señalar, que la Copa de Leche llegó a 120 mil niños y adolescentes con 2.5 millones de raciones mensuales en escuelas primarias, secundarias, técnicas y merenderos. Se incorporó dieta especial para niños con celiaquía, diabetes y obesidad.

Pero además, porque debemos cuidar y atender a nuestros niños, también se puso en marcha los consejos consultivos para la niñez.

Respecto a nuestros adultos mayores, se realizó una campaña del buen trato al adulto mayor en la que participaron 40 centros de jubilados. Hicimos ferias de inclusión, talleres de la memoria, festejos de cumpleaños, entre otras actividades.

Desde nuestro compromiso con la lucha contra las adicciones se llevan a cabo capacitaciones en escuelas primarias, callejeadas en diferentes barrios y continuaremos realizando un trabajo articulado con organizaciones sociales locales. En poco tiempo estará trabajando a pleno el Centro Terapéutico de Barrio San Benito.

Debemos mencionar finalmente que en lo que respecta al cuidado y prevención de la salud, la Cooperadora Asistencial, a través de la Farmacia Social atendió un promedio de 2 mil personas de forma mensual, entregando más de 45.600 medicamentos a lo largo del año.

También quiero resaltar que el Móvil Odontológico llegó a 35 escuelas públicas, atendiendo a más de 2.800 niños de primer grado. Se efectuaron más de 16.000 prestaciones de primer nivel en total entre niños, jóvenes y adultos.

Finalmente, quisiera señalar algunas de las tareas que realiza el área de Defensa del Consumidor que depende del área de Gobierno de la Municipalidad, para cuidar el bolsillo de los vecinos.

En ese sentido, algunas acciones que merecen destacarse son los programas de conciliaciones telefónicas y personales con comercios, los relevamientos de precios y el asesoramiento jurídico que se realiza en forma personal y a través de nuestras redes sociales.

Señores concejales, pasando a otro campo de trabajo, ni bien iniciamos la gestión comenzamos a implementar un plan estratégico de modernización de la administración, que por cierto, requerirá de años de trabajo.

Cumplimos en tiempo récord con un compromiso que realicé durante la campaña electoral y ampliamos la atención de 8 a 20 horas de manera ininterrumpida.

Al vecino esta modificación no le costó un peso más. Lo realizamos a través del uso más eficiente de nuestros recursos técnicos y humanos.

Hoy la mayoría de los trámites pueden hacerse por la tarde: emisión de boletas, pagos, habilitaciones comerciales, emisión de licencias de conducir, presentación de planos, generación de expedientes. Apuntamos a cubrir un 100 por ciento de los trámites en el corto plazo.

Señalizamos todo el CCM y pusimos en funciones a un equipo de empleados que asisten proactivamente al vecino especialmente atendiendo como corresponde a abuelos, discapacitados y embarazadas.

En otro orden de cosas, pusimos en marcha de la primera aplicación para celulares que permite realizar trámites de gestión.

Desde un celular, el vecino, a través de “Salta Activa” puede registrar distintas problemáticas vinculadas al municipio y ayudarnos a gestionar la ciudad entre todos.

Hoy con sólo sacar una foto y apretar un botón se puede iniciar un trámite. Con esta aplicación redujimos tiempos de respuesta, usamos menos papel y controlamos más de cerca la calidad del servicio de nuestras áreas.

Estamos incorporando en la aplicación más opciones: trámites de discapacidad, calidad de la atención al público, cuestiones de control comercial, entre otras.

Por esta plataforma digital la Municipalidad de Salta recibió un premio internacional “Ciudades Digitales” en la categoría “Gobierno Abierto” por uso que le damos a la tecnología para tener un municipio más cercano a la gente. Esta distinción fue otorgada por la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones.

El uso de la tecnología para una mejor atención al vecino se complementa con el trabajo que venimos haciendo con nuestros Recursos Humanos.

Pusimos en marcha la Escuela Municipal de Administración. Desde allí formamos a 1.300 empleados municipales y a 100 funcionarios en temas muy importantes como calidad de atención, planificación, trabajo en equipo, procedimientos administrativos, desarrollo local y aplicación de tecnología.

Lo hicimos fundamentalmente con quienes más saben de esto: las universidades de nuestra ciudad. Tanto la Universidad Nacional como la Universidad Católica colaboran con esta tarea que busca que nuestros empleados atiendan mejor y den respuestas más rápidas a la gente.

El cambio no se hace de un día para el otro, pero vamos por el buen camino, el de la educación y la formación. Aprovecho para agradecer a las autoridades de ambas Casas de Estudio por su compromiso con el bien común y a nuestros servidores públicos que buscan crecer aprendiendo.

Este año vamos a capacitar por lo menos a mil empleados más y vamos a seguir exigiéndoles a nuestros funcionarios que también se formen y se actualicen. Vamos a implementar además un modelo innovador que no existe en otras ciudades: los empleados cursarán materias de carreras universitarias relacionadas con sus actividades que les permitirán avanzar en su carrera administrativa.

La familia municipal, los queridos empleados, a quienes conozco, son el corazón de la Municipalidad. Vamos a invertir en ellos, porque eso implica mejores servicios para el vecino.

En términos de Recursos Humanos continuamente estamos reasignando funciones a los empleados para que estén en los puestos donde mejor puedan desempeñarse por su perfil, algo que nunca se había hecho en la Municipalidad.

Estamos poniendo las cosas en orden y para esto, nuestros especialistas en Recursos Humanos y Psicología ya entrevistaron a más de 2.600 empleados.

Comenzamos además con la reingeniería de los trámites, implementamos tecnología para la presentación y visado de planos para la construcción de casas y edificios. Hoy este trámite puede realizarse desde una computadora con internet. Una medida muy esperada por los profesionales de arquitectura, ingeniería y los maestros mayor de obra.

Hoy, muchas inspecciones de obra las realizamos de modo digital: los inspectores hacen sus informes y toman fotos desde sus tablets, evitando que los expedientes estén trasladándose de un lado a otro con todos los riesgos y demoras que eso implica. Estamos haciendo que la Municipalidad comience a usar las herramientas tecnológicas del mundo actual.

Este año, a través de la Secretaría de Gobierno, y con el apoyo del área de Modernización, se agregará tecnología al proceso de habilitaciones comerciales y de emisión de licencias de conducir.

Estos trámites son hoy un trastorno para los vecinos y quiero resolverlo definitivamente.

Continuaremos aplicando tecnología para mejorar la calidad de la atención. Muy pronto pondremos en funcionamiento en algunas áreas, un sistema en el que los vecinos podrán realizar la fila desde su casa y recibir una alerta en su celular cuando estén por ser atendidos.

Esto nos va a permitir medir con exactitud los tiempos de atención y mejorarlos. También vamos a implementar turnos web.

Estamos trabajando para implementar firma digital y también seguiremos dando pasos para que la Municipalidad trabaje con expedientes digitales. Cuando terminemos la gestión queremos que el uso de papel sea mínimo.

Estas medidas tecnológicas para acercar la Municipalidad a la gente se complementan con descentralización, con la presencia física de la Municipalidad en los distintos puntos cardinales de la ciudad. Abrimos un Punto de Atención al Vecino en la zona norte y otro en el sudeste en el predio del Parque Industrial. Muy pronto estaremos abriendo otro punto en San Luis y aspiramos abrir dos más en el transcurso del año.

Los salteños contarán además con un nuevo sitio web que pondremos en marcha muy pronto, que pone al vecino en el centro, facilitando el acceso a los servicios municipales, los trámites vía web y la consulta de expedientes desde los hogares.

Señores concejales, también estamos profesionalizando la gestión del Gobierno. Por eso diseñamos 100 indicadores para todas las áreas, para analizar su funcionamiento y eficiencia y a esto le sumamos plataformas de trabajo en equipo.

Cuando iniciamos la gestión, desde la Secretaría de Modernización registramos a la Municipalidad como Incubadora. Entendemos que no existe un Estado moderno sin un Gobierno que fomente la innovación, la participación y el espíritu emprendedor.

Desde allí brindamos capacitación a más de 2 mil emprendedores en distintos barrios e hicimos posible el financiamiento para los primeros cinco proyectos salteños con más de $700 mil: piletas para rehabilitación y discapacitados; alimentos saludables regionales; jardines ecológicos verticales e impresoras 3D para ciegos son algunos de los sueños que estamos ayudado a hacer realidad y que van a generar empleo de verdad en la ciudad.

Necesitamos un Estado municipal que facilite los trámites de aquellos que generan trabajo y también que tenga capacidad de controlar el cumplimiento de las normas.

En ese sentido señores concejales, agradecería puedan tratar a la brevedad el proyecto de ordenanza que envié a este Cuerpo, desde el área de Gobierno, y que fuera consultado con diferentes cámaras empresariales, ya que permitirá simplificar el trámite de habilitaciones de negocios.

El nuevo proyecto incorpora un sistema abreviado y elimina trámites que no tienen ninguna justificación y generan grandes demoras.

En cuanto al área de Control Comercial, dependiente de la Secretaría de Gobierno, quiero mencionar algunos puntos.

Desde que me hice cargo de la administración hemos fortalecido el control de la actividad nocturna en el Paseo Balcarce y hoy contamos con una ordenanza que a partir de diciembre de este año, prohíbe la existencia de boliches bailables en la zona.

Nos preocupaba que en los últimos años, este paseo, fuera noticia de fallecimientos y peleas callejeras. Esa situación ha cambiado y es fruto de una tarea conjunta, por lo que quiero también agradecer la decisión de la mayoría de este Cuerpo de acompañar esta política que lo único que procura es que las familias y los chicos tengan seguridad y cuenten con lugares adecuados para divertirse.

Es importante señalar que trabajamos en conjunto con la Policía de la Provincia para recuperar la seguridad y regular la actividad en locales bailables de la ciudad. Esto nos permitió frenar la concurrencia de menores a estos lugares y evitar fiestas clandestinas. Esperamos que se abran “matinés” de acuerdo a la normativa que se promulgó recientemente, para que nuestros chicos tengan una diversión saludable.

Asimismo, seguiremos trabajando fuertemente en recuperar los espacios públicos y regularizar la actividad comercial ilegal, acordando con diferentes grupos de manteros y ambulantes su reubicación. Por otro lado, alentamos a estos trabajadores a que se inserten en la actividad legal y formen parte de galerías comerciales.

En otro orden de cosas, quiero referirme a la tarea de Prevención y Emergencias que realiza el municipio.

En ese campo, se capacitó a más de 15 mil personas en temáticas de prevención. Se continuará con las tareas de educación y seguiremos realizando los simulacros de evacuación.

Quisiera destacar también, que a partir del área de Cooperación Internacional, vamos a celebrar un convenio con los el cuerpo de Cascos Blancos, organización especializada en la preparación y asistencia al vecino durante catástrofes climáticas y desastres naturales, que capacitará y trabajará junto a nuestros equipos.

Además, en el área, se conformó el cuerpo de preventores urbanos, y se está en etapa de capacitación de los mismos, en muy poco tiempo estarán en actividad.

Este programa, tienen como finalidad ayudar a los vecinos a gestionar sus demandas de seguridad así como la prevención de aquellos actos que afecten a la convivencia pacífica entre los vecinos, reduciendo de esta forma posibles delitos y contravenciones.

Me interesa destacar también la tarea de resolución pacífica de controversias que realiza el programa de Mediación Comunitaria. Más de mil vecino solicitaron mediación. Esto también ayuda a tener mayor seguridad y calidad de vida.

Finalmente es bueno señalar que más de 1.200 vecinos voluntarios se capacitaron para ser auxiliares en la emergencia. Una muestra más de la solidaridad de los salteños que puede salvar la vida de muchos.

Señores concejales, en caso del tránsito, quisiera señalar lo siguiente.

En materia de educación vial se dictaron 200 cursos en diferentes instituciones tanto municipales como educativas y se realizaron campañas sobre la seguridad vial en espacios públicos. Para este 2017 continuaremos con esta tarea.

Este año contaremos con una escuela de capacitación para el personal de tránsito, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y por otro lado, incorporamos 10 mujeres a la patrulla motorizada.

En materia de equipamiento se adquirieron 10 motos equipadas y se repararon diferentes móviles durante el 2016 y se incorporaron 77 señales viales y cartelerías en distintos puntos de la ciudad.

En cuanto a los semáforos, se instalaron nueve en distintas intersecciones del macrocentro. Tenemos programada para este año la instalación de nuevos artefactos en 15 intersecciones más.

Finalmente les quiero señalar que está previsto para este año, la apertura de dos nuevas oficinas para la emisión de licencias de conducir, reabriremos la oficina del Hiper Libertad y abriremos otra en el Portal Salta Shopping, además de la que ya funciona en el CCM.

Señores concejales, en relación al área de Turismo y Cultura quisiera señalar que la secretaría de Turismo realizó la promoción de los atractivos turísticos de la ciudad de Salta en diferentes encuentros de comercialización, workshop, congresos y ferias a nivel regional, nacional e internacional.

Además se logró la incorporación de la Oficina de Información de esta secretaría al proyecto de política provincial para la mejora de los Centros de Atención al Turista. Así también se desarrollaron eventos tales como la Feria de las Naciones, Semana del Torrontés y Semana Gastronómica.

A través del programa pequeños anfitriones, más de dos mil niños de capital y del interior conocieron los principales iconos turísticos de nuestra ciudad.

En el año 2017 se seguirá con esta política de promoción de la ciudad, el turismo social y la capacitación continua del personal de la secretaría.

En el área de Cultura, nos centramos en desarrollar las Industrias Creativas como eje central de la política cultural del municipio. Esto nos llevó a ser seleccionada como una de las cuatro Ciudades Creativas del país en 2016 con el proyecto Miradores Creativos.

Este proyecto que consiste en la realización de miradores en dos barrios de la ciudad y cuya inversión es de 2 millones de pesos, valor del premio obtenido, será ejecutado este año.

Pensamos la cultura y la creatividad como una posibilidad real de inclusión que genera empleo y brinda oportunidades de desarrollo a la comunidad. Para lograrlo fortaleceremos el surgimiento de Industrias Culturales, comenzando por el Distrito Audiovisual, con quienes ya tenemos un convenio en marcha.

Así Salta estará preparada para recibir diferentes producciones audiovisuales no sólo por sus bellezas naturales y arquitectónicas, sino también por la calidad de sus profesionales.

Por otro lado, quiero destacar que recuperamos espacios y realizamos nuevos circuitos culturales como el Parque Vivo que consiste en la recuperación y reactivación del anfiteatro Cuchi Leguizamón del parque San Martín; renovamos la identidad del Paseo de los Poetas y ampliamos la agenda de actividades culturales, además de normalizar el funcionamiento de las ferias de la Balcarce y plaza Güemes.

Señores concejales, en cuanto al aspecto económico, el municipio se encuentra equilibrado y ordenado.

A pesar de que nuestro primer año al frente de la gestión fue complejo, el municipio no necesitó estirar los plazos de diferimientos de pagos, cumplió en tiempo y forma con todos los compromisos asumidos y el nivel de deuda comprometida no supera el 3% de los recursos corrientes, es decir, un tercio del nivel en que se encontraba al momento en que asumimos la gestión.

Profundizaremos la planificación y previsión financiera con la fijación de cuotas mensuales y la colocación de fondos anticíclicos que permitan sostener la solvencia en momentos de crisis.

Cumplimos con el pago de sueldos y aguinaldos, logramos concretar y hacer efectivos los acuerdos salariales y, en este sentido, quiero dejar en claro que garantizamos el cumplimiento de los acuerdos salariales venideros, dentro del marco del dialogo y el entendimiento con los sectores gremiales.

Implementamos por primera vez en el municipio la descentralización del presupuesto por secretarias y subsecretarias permitiendo una gestión autónoma de cada área.

Vamos a profundizar la ejecución, control y evaluación de resultados de los Servicios de Administración Presupuestaria (SAP), que sin dudas mejorará la eficiencia de la gestión.

Garantizamos la transparencia en el uso y aplicación de los fondos, para esto impusimos tanto el cronograma de pagos como las condiciones financieras de pago por sector y rubro.

Con la creación de la Unidad de Precios Testigos Municipal, la flexibilidad en las normas para registro de proveedores y la implementación de contrataciones por precios testigo seguiremos avanzando en mejorar los procesos de compras con el fin de garantizar la eficiencia del uso de los recursos, la transparencia de los procesos, la publicidad y la concurrencia dentro de cada proceso de contratación.

Vamos a seguir fortaleciendo la equidad tributaria exigiendo el cumplimiento fiscal a aquellos contribuyentes con mayor capacidad contributiva. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el incremento interanual del 259% en la recaudación de la tasa de publicidad y propaganda de los grandes comercios.

La creación de nuevas tasas ambientales a los grandes generadores de residuos y de empresas extractoras de áridos, las modificaciones a las tasas de emplazamiento y usos de antenas y la recategorización de actividades como los juegos de azar, son un claro ejemplo de la mencionada equidad tributaria como base de la planificación recaudatoria para el presente año.

Hemos concretado la firma del convenio con AFIP mediante el cual comenzamos a intercambiar información de grandes contribuyentes con el fin de evaluar los tributos declarados en el municipio.

No nos olvidamos de aquellos que no tienen capacidad contributiva tales como los jubilados, personas de bajos ingresos y desocupados, para ellos mantendremos los montos no imponibles con actualización permanente en función del salario mínimo vital y móvil que actualmente alcanza los $8.060,00. Ellos no están alcanzados por los tributos inmobiliarios.

Durante este año vamos a continuar en la búsqueda de una mejor atención al contribuyente, para eso vamos a crear el sistema de ventanilla única y un call center para la atención personalizada.

En este sentido, implementaremos nuevos medios de pago desde el débito automático hasta por los medios online tales como interbanking, mercado pago y volante electrónico. En el mismo sentido, ampliaremos las opciones de pago con tarjetas de créditos.

Finalmente quiero destacar que el aumento del presupuesto 2017 en el rubro obra pública fue del 289%.

Sin embargo, es importante aclarar que ese aumento se debe fundamentalmente a fondos de otras jurisdicciones, esencialmente de la Nación. Nuestro presupuesto en relación a la cantidad de habitantes es de los más bajos de todo el país y ese es nuestro reclamo permanente por una nueva ley de coparticipación en la provincia y en la nación.

Señores concejales, este ha sido un mensaje en la que procuré señalar aspectos relevantes de la tarea realizada y a realizar este año.

Un año de mucho esfuerzo y trabajo. Con errores y aciertos logramos muchas cosas, pero son más las que quedan por hacer.

Nunca dejarán de existir dificultades en el camino. Deberemos siempre superar algunas piedras, como la tentación a vivir pensando solo en el corto plazo. El “cortoplasismo” es una enfermedad de los gobiernos y los pueblos.

Otro gran obstáculo es la mezquindad política, que sólo acompaña o apoya proyectos propios y busca destrozar aquellos que pertenecen a otros, a pesar de que pueden servir a la comunidad.

La mezquindad política sólo ve la realidad en términos maniqueos y autorreferenciales y procura siempre la polémica estéril. Así nada se construye, sólo se profundizan las peleas sin sentido y el vecino queda al costado.

He podido en este mensaje señalar ejemplos de cómo cuando se evita cualquier tipo de mezquindad, se logran grandes resultados en beneficio de la comunidad. Ese es nuestro norte.

Tenemos un gran desafío por delante. En ese camino, debemos saber reconocer errores, cuando los cometamos. La arrogancia conduce a profundizar equivocaciones, a no saber escuchar, que es algo fundamental para gobernar bien.

El poder enferma si no tenemos humildad. Aprendamos de todos y seremos mejores personas y buenos gobernantes.

En todo este tiempo procuré fortalecer la autoridad que la Constitución le otorga al municipio.

He reclamado con firmeza lo que consideré pertenece a los vecino de la ciudad y lo seguiré haciendo. En esto me sentí acompañado por cada uno de ustedes y quiero hacerles ese público reconocimiento.

Señores concejales, no nos olvidemos nunca de cuál es el objetivo y la razón de ser de nuestro trabajo: trabajamos para el vecino, para la gente, para las personas y para su ciudad.

Trabajamos para el prójimo, especialmente el que está postergado. Trabajamos para facilitarles la vida, para que su ciudad sea un entorno saludable de su propio hogar.

Fue difícil llegar a ser intendente, difícil el primer año de gestión y seguramente seguirá siendo así. Pero estoy seguro que con la ayuda de Dios y de Virgen y de muchos salteños, saldremos adelante.

Amo profundamente mi ciudad y su gente. Aprendí que la única lucha que se pierde es la que se abandona.

Con el orgullo y la responsabilidad de haber sido elegido intendente de esta hermosa ciudad, dejo inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

Los quiero mucho, no bajemos los brazos y sigamos luchando por una Salta mejor y más justa. Construyamos con humildad, todos juntos, el futuro de nuestros hijos.

Que el Señor y la Virgen del Milagro, bendiga esta ciudad y a todo el pueblo de Salta.