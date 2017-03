Cristina Kirchner ya está en Comodoro Py por la causa Los Sauces

Cristina Fernández de Kirchner llegó pasados unos minutos de las 9 para presentarse en Comodoro Py para prestar su tercera declaración indagatoria desde que dejó el Poder Ejecutivo en diciembre de 2015.

La ex mandataria llegó puntual y entró al edificio de los Tribunales de Retiro junto a su abogado Carlos Beraldi. No pudieron ingresar para acompañarla el grupo de dirigentes y ex funcionarios que la acompaña habitualmente, entre los que se destaca el ex jefe de los servicios de Inteligencia Oscar Parrilli.

La indagatoria de Cristina Kirchner se producirá el mismo día en el que está convocada la jornada de protesta y movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), por lo que la ex mandataria pidió que sus seguidores no se movilicen a los tribunales de Comodoro Py.

La ex presidenta declarará en la causa Los Sauces, se la acusa de haber cobrado retornos de parte de empresarios concesionarios de obras públicas a través del alquiler de inmuebles que administraba la firma de la ex familia presidencial.

Ayer fue el turno de sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, quienes presentaron escritos y pidieron ser sobreseídos de la causa.

Los hijos de la ex presidenta eligieron no responder preguntas, lo mismo que hizo la ex mandataria en sus dos presentaciones anteriores en las que presentó escritos y realizó alegatos de alto contenido político y cargados de acusaciones contra el Poder Judicial y el gobierno actual.

Cristina estará por segunda vez ante el juez Claudio Bonadio, pero la primera que lo hace en un caso en el que la investiga por la presunta comisión de un delito de corrupción dado que antes la indagó en la causa del Dólar Futuro, en la que luego la procesó por “administración infiel”.

La última vez que la la ex mandataria estuvo en los tribunales federales de Retiro fue en octubre pasado cuando declaró ante el juez federal Julián Ercolini, quien luego la procesó por el supuesto direccionamiento de las adjudicaciones de obra pública en favor de empresarios cercanos al gobierno anterior.

Más allá del pedido de la ex mandataria de que no concurra militancia para acompañarla, los tribunales de Retiro permanecen vallados tal como habían amanecido de cara a las indagatorias de los hijos del ex matrimonio presidencial, Máximo y Florencia Kirchner, quienes declararon esta mañana.

clarin.com