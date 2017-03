Urtubey: “Cristina es un tapón que aleja al PJ de la renovación”

El gobernador Juan Manuel Urtubey aseguró hoy que “el peronismo deberá empezar a reconstruirse desde la base, no desde arriba” y definió a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como “una especie de tapón que aleja al partido de la renovación”.

En diálogo con Clarín, el mandatario se refirió acerca de la incidencia de la ex mandataria en el PJ y advirtió que en su “experiencia” la renovación “se consigue desde la militancia y la vocación de cambio, no desde los renunciamientos de nadie”.“Cuando efectivamente esté maduro el proceso de renovación del PJ, va a ser la gente la que nos va a poner a cada uno de los dirigentes en su lugar”, aseguró.

Por otro lado, ayer el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, evitó una definición acerca de si se presentará como candidato en las elecciones de octubre pero instó que “cualquier candidato que quiera competir tiene que ir a las PASO”, haciendo mención a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

En ese sentido, consultado sobre qué resultado electoral cree que se podría generar en una eventual disputa entre la ex presidenta y el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, Urtubey dijo que el dirigente peronista “le puede ganar” a Cristina.

“Me parece bárbaro si Florencio (Randazzo) decide participar y enfrentarla. Es un dirigente de prestigio que además demostró ser un muy buen gestor”, puntualizó.

No obstante, admitió que al Gobierno “le viene bárbaro” la polarización con la ex mandataria y llamó a “salir” de esa dualidad.

