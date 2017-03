Los docentes de Salta también irán al paro esta semana

El nuevo paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) pone en jaque el objetivo de cumplir los 189 días clases en el año, propuesto por el ministerio de Educación de la Nación, encabezado por Esteban Bullrich. Con un inicio del ciclo lectivo truncado por paros y la proyección de nuevas medidas de fuerzas para esta semana y la próxima, la meta es inalcanzable también en la provincia.

En Salta, como en otras doce jurisdicciones del país, los docentes volverán a parar y protestar en las calles. Este miércoles y jueves habrá paro. Y también el martes y miércoles de la semana que viene por pedido de la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

Desde la Asociación Docente Provincial (ADP) ya confirmaron que los maestros representados por este gremio se adherirán a este paro nacional. “Ante el incumplimiento del Ministerio de Trabajo de convocar a la paritaria nacional docente y frente a los numerosos conflictos provinciales, los ‘techos salariales’, la ausencia de propuestas a convocatoria en varias provincias, la situación de los despidos en el Ministerio de Educación, de los tutores del INFoD y de los Planes Socioeducativos”, los docentes de ADP se sumarán a esta medida de fuerza y proyectan adherirse a la “marcha federal educativa” del 21 y 22 de marzo.

Por su parte, el secretario gremial de UDA Salta, Guillermo Burich, dijo a LA GACETA que el acatamiento al paro también tiene por objeto repudiar “el bajo ofrecimiento de aumento salarial que provoca el estancamiento del sueldo docente y lo coloca bajo la línea de pobreza”.

El dirigente gremial responsabilizó al Gobierno Nacional por el “deterioro de la educación pública” y que en la provincia de Buenos Aires no hayan comenzado aún las clases.

También la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) se adherirá al paro. Eloy Alcalá, el secretario gremial de Salta confirmó esta decisión, aunque aclaró que mañana se reunirá con consejo directivo a nivel nacional para definir la modalidad de la medida de fuerza. Asimismo se solidarizó con los docentes bonaerenses y aseguró que la propuesta salarial del gobierno de María Eugenia Vidal “es arbitraria, que afecta al trabajador y lo desestima, pero a la vez afecta a la educación de los niños”.

Por último, Mario Palavecino, dirigente de SADOP en Salta, informó a LA GACETA que mañana “los gremialistas referentes de cada provincia nos reunimos a las 14, en Buenos Aires, para evaluar qué medidas se vamos a tomar”.

Según el sindicalista, la lucha docente “más que por el techo del 18%, es por el piso, se plantea alrededor del sueldo vital y móvil; solo con un mínimo vamos a empezar a tener una pelea más justa y no tener que estar sujetos al aumento porcentual que se ve afectado por el incremento de la inflación”.

Palavecino también hizo hincapié en la necesidad de reclamar mejores condiciones laborales de los trabajadores de la educación, por su seguridad y el presupuesto destinado a sus capacitaciones.

Con este panorama, y en base a los principales gremios de la provincia, este miércoles y jueves no habrá clases en las escuelas públicas de Salta. Tampoco lo habrá en la provincia de Buenos Aires, la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Tucumán, Catamarca, Misiones, San Juan, Chubut, Río Negro y Santa Cruz.