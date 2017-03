En Yrigoyen, habrá un nuevo acceso a la autopista Pichanal – Orán

El senador por Orán, Pablo González, en diálogo con InformateSalta, informó que Vialidad Nacional se comprometió a construir un acceso en la zona norte de la ciudad de Hipólito Yrigoyen, que no está vinculado al proyecto de la autopista Pichanal – Orán, y que cuenta con presupuesto propio.

En ese sentido, explicó que el acceso va a permitir que los vehículos Yrigoyen puedan circular hacia Orán por colectora Hernando de Lerma hasta la zona norte de la ciudad, para luego cruzar por un puente que va a ir por sobre la calzada de la autopista Pichanal – Orán hacia el lado del sentido de la mano que va hacia Orán y de ahí empalmar.

No obstante, destacó que todavía no se conoce los costos ni el tiempo de ejecución porque aún no está elaborado el proyecto, que tendrá una demora aproximada de un mes y medio. “Es una obra sencilla de realizar, lleva mucho más tiempo la elaboración del proyecto, que la ejecución de la obra”, indicó.

Por otro lado, hizo hincapié en la calidad de la cinta asfáltica, teniendo en cuenta que el tramo habilitando Yrigoyen – Orán, ha tenido varios remiendos. “Si no ha sido inaugurada, y ya se la está remendando, después de inaugurada cuanto va a durar la cinta asfáltica”, dijo.

Con respecto a la autopista Orán- Pichanal, indicó que durante el año pasado se registró un ritmo de obra muy interesante, y se habilitaron los tramos Orán Yrigoyen y Tabacal Pichanal, aunque indicó que está demorado el tramo entre Tabacal e Yrigoyen, donde hay obras de artes y puentes levadizos.

Finalmente, sostuvo que disminuyeron los accidentes en ruta aunque aclaró que hubo un par de siniestros en los nudos de obra en Yrigoyen, ya que los vehículos toman velocidad dado que hay una autopista habilitada y de pronto se topan con un nudo.