Manifestación en la ex paludica

ACTUALIDADSOCIEDAD

Trabajadores de la Palúdica tomaron el edificio

EDIFICIO TOMADO. Trabajadores de la Palúdica se oponen al traspaso del edificio a manos de la Municipalidad y la construcción del Museo Nacional del Folclore.

Se oponen al traspaso de las instalaciones a manos del Municipio y que el edificio se convierta en el Museo Nacional del Folclore.

Hace 2 Min

Con una toma pacífica del edificio de la calle Güemes, nuevamente los trabajadores de la Palúdica se manifiestan en reclamo del traspaso de las instalaciones a manos de la Municipalidad de Salta para que sea convertido en el Museo Nacional del Folclore.

Denunciando el desamparo de autoridades nacionales ante la arremetida desde el Ejecutivo Municipal –según denunciaron-, unos 60 empleados iniciaron un quite de colaboración por tiempo indeterminado “porque la Municipalidad sigue avanzando con la toma del predio”, dijo la secretaria gremial de UPCN, Matilda Juárez, en diálogo con LA GACETA.

“Exigimos a nuestras autoridades que vengan hasta aquí, que defiendan nuestros derechos por cuanto nosotros, extraoficialmente, tuvimos información que nos estarían dando 170 metros cuadrados del edificio. Es una vergüenza, no alcanza para cumplir con nuestras actividades”, reclamó y cuestionó el proyecto encabezado por el intendente Gustavo Sáenz para la reconversión del edificio.

“Es incompatible lo que quieren hacer, hace bastante lo decimos y no es un capricho que tenemos los trabajadores. Es incompatible que en el mismo lugar funcione un museo folclórico y a 60 personas les quieran dar 170 metros cuadrados para trabajar y moverse”, reclamó.

La medida iniciada hoy es por tiempo indeterminado y pacífica más allá de la presencia policial en el Paseo Güemes.

No es la primera vez que los trabajadores alzan sus voces en reclamo del proyecto presentado por el Frente Renovador que prevé que la Municipalidad de Salta preserve el patrimonio arquitectónico del edificio y lo destine a la construcción del Museo Nacional del Folclore.