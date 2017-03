Daer: “Que el Gobierno no crea lo que creyó Cavallo en 2001″

Luego de la confirmación de la fecha del paro general, el miembro del triunvirato de la CGT le pidió al Ejecutivo “que mire la realidad”.

El integrante del triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT ) Héctor Daer reclamó hoy al Gobierno “que mire la realidad” y que “no crean lo que creyó [el ex ministro de Economía Domingo] Cavallo en septiembre de 2001″, que con “un plan recesivo” el país tenía “futuro”.

Luego de confirmar la fecha del paro nacional para el próximo 6 de abril, el titular del gremio de la Sanidad afirmó además que el Gobierno sigue “con la tesitura de que lo que no es eficiente, se cierre” y sostuvo que “la idea de la reinserción de los trabajadores (en otros rubros) es una fantasía muy grande”.

“Lo que le decimos al Gobierno es que mire la realidad, no crean lo que creyó Cavallo en septiembre de 2001 que, reafirmando un plan recesivo, teníamos futuro. Después tropezamos, y los tropiezos económicos y políticos lo terminan pagando los trabajadores”, aseveró.

En declaraciones radiales, Daer dijo además que aspira a que el Gobierno “entienda la situación, la caída de la actividad y del empleo” y alertó que el oficialismo “está viendo muy mal los efectos que tiene este plan económico en la sociedad”.

“Ayer anunciaron como una baja del desempleo lo que es la frustración de personas para ir a buscar trabajo, porque esto es lo que detalló el Indec. Hay menos trabajadores y muchas más personas se frustraron en su intento de ir a buscar trabajo”, añadió.

Entre otras cosas, sostuvo que lo primero que debe hacer el Gobierno es “recuperar el consumo” y, luego, evitar que apertura masiva de las importaciones porque “lo único que va a ocurrir es que se van a seguir destruyendo puestos de trabajo”.

Ayer, la CGT anunció un paro nacional de 24 horas para el 6 de abril, el primero en contra del gobierno de Mauricio Macri, luego de la masiva movilización realizada el 7 de marzo pasado.