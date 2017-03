Detienen a un maestro, acusado de abuso sexual contra un niño

El menor de 11 años le contó a su mamá que las agresiones ocurrían cuando asistía a las clases de apoyo que el docente le dictaba en su casa, en el centro de Tartagal.

Un docente que se desempeña en la escuela cabecera de Tartagal, “Coronel Vicente de Uriburu”, fue detenido por la Policía luego de que la madre de un nene de 11 años, alumno del educador, lo denunciara por un episodio gravísimo de violencia y abuso sexual.

El hombre, de 50 años, ya fue arrestado y será imputado por la Fiscalía Penal a cargo de la doctora María Josefina Calvo.

La investigación continúa no solo para dilucidar el caso denunciado, sino también para determinar si el caso del menor es el único o si existen otras víctimas que por temor o por pudor no denunciaron este tipo de episodios, que de tan graves marcan la vida y la psiquis de los niños.

Todo se conoció cuando la madre del chiquito, quien junto a su familia reside en la zona sur de la ciudad, denunció el hecho ante la comisaría 42 de Tartagal.

De inmediato se dio intervención a la fiscal penal Calvo, quien ordenó a los policías para que procedieran al arresto inmediato del docente.

El maestro es muy conocido en Tartagal, ya que se desempeña hace más de 25 años en la actividad educativa.

Vulnerar la confianza

El educador -cuyos datos personales no se publican para proteger la identidad de la víctima-, es docente de la escuela Coronel Vicente de Uriburu desde hace varios años.

Por su desempeño se había ganado el aprecio y la confianza de los padres de varios niños, tanto que en noviembre del año pasado, cuando faltaba poco para que finalizaran las clases, se ofreció a brindar apoyo escolar a los chicos que lo necesitaran. La propuesta era que los sábados los chicos concurrieran a su casa, ubicada en el barrio centro de Tartagal, donde los haría estudiar y repasar conceptos para que los niños finalizaran el año escolar sin inconvenientes.

Este año reiteró la misma propuesta a los padres, pero un par de semanas antes de que comenzaran las clases, uno de los alumnos que concurría al apoyo escolar expresó a sus padres que no quería ir más.

A la madre le inquietó su respuesta y al preguntarle, el niño, totalmente avergonzado y afectado por la situación, le contó que en su casa el docente lo obligaba a practicarle sexo oral y que trataba de convencelo de que era algo normal entre amigos y compañeros. Además, le decía que nunca debería contarle a sus padres porque no lo entenderían.

De esa manera, cuando los padres quisieron enviarlo de nuevo al apoyo escolar, el menor no soportó más y le contó a su madre con lujos de detalle todos los hechos.

Con la denuncia formalizada, el docente fue detenido en su casa, ubicada a pocas cuadras de la Comisaría 42.

Ahora deberá prestar declaración indagatoria en sede judicial acusado de abuso sexual calificado contra un menor de edad, por tratarse del educador de un niño de 11 años.

La directora, sorprendida

La directora de la escuela Coronel Vicente de Uriburu, María Luisa Carrizo, se mostró totalmente “sorprendida, pero sobre todo muy angustiada por esta situación. Si El Tribuno no me llamaba para preguntarme no me hubiera enterado, porque el docente estuvo dando clases hasta el viernes y lo vi ingresar a la escuela Manuela González de Tood (de adultos), que funciona en el mismo edificio de la escuela Uriburu en turno noche”.

La titular de la escuela donde trabaja el docente acusado de abuso se abstuvo a opinar del caso. “Él siempre pareció un excelente docente, pero desconozco detalles de su vida privada. Ya era personal de este establecimiento hace 7 años, cuando me hice cargo de la dirección”, recordó Carrizo, y dijo que en la mañana de hoy la supervisora tomará cartas en el asunto para determinar el reemplazo del docente y las medidas administrativas para este tipo de situacione

