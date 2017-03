El Gobierno todavía confía en conformar el frente único

Así lo indicó el ministro de Gobierno, Juan Pablo Rodríguez, quien aseguró que “hay muchos que están interesados en que nos pongamos de acuerdo”

La idea del gobernador Juan Manuel Urtubey de que confluya el Frente que él conduce, con la Alianza Cambiemos en Salta, presentó fuertes resistencias; pero desde el Gobierno todavía tienen esperanzas. En diálogo con LA GACETA, el ministro de Gobierno, Juan Pablo Rodríguez, aseguró que aún mantienen gestiones para llegar a un acuerdo.

En relación a los rechazos a la conformación del frente que esbozaron distintas voces dentro de la Alianza Cambiemos, en diálogo con LA GACETA, el funcionario indicó que es lógico “no lograr adhesiones totales, pero seguimos charlando porque hay muchos espacios que tienen la voluntad de trabajar por Salta, de llevar el ‘Plan 2030′ como eje de gestión para los próximos 15 años”.

En ese sentido, dijo que “muchos están interesados en que nos pongamos de acuerdo con políticas públicas para que los gobiernos sean más eficientes. Por eso todavía no descartamos nada ni a nadie. Después de muchos años sin diálogo, hoy se puede charlar y discutir políticas”.

Y agregó: “nosotros queremos invitar a todos a que participen. Se abre un espacio muy interesante en Salta, porque el gobernador no puede ser reelecto y muchos tendrán posibilidades. De todas formas sería un error participar en estas elecciones pensando en 2019. Los que tienen un volumen importante como para pelear por la gobernación no van a competir en estas. Los jefes de los distintos espacios políticos ya compitieron en 2015. Urtubey, Juan Carlos Romero, Gustavo Sáenz, Miguel Nanni, Javier David, Miguel Isa, Alfredo Olmedo no van a competir en esta elección. Y no creo que alguien que va a competir ahora quede posicionado para 2019”.

En relación a su espacio, dijo que “estamos muy contentos porque logramos la adhesión de los mismos partidos que gobiernan la provincia desde 2007, para nosotros es una buena noticia porque todos decidieron seguir estando dentro de este espacio que comanda Juan Manuel Urtubey. Ahora la tarea es ver qué otros espacios se pueden incorporar. Después llegará el momento de los nombres para las candidaturas, pero lo primordial era saber con quienes contamos”.

El titular de la cartera política del gobierno provincial destacó que muchos jóvenes se involucren en la vida electoral. “Valoro la decisión de personas como Mariano Ovejero, que viene de la gestión y que hizo un excelente trabajo en turismo. También la decisión de Sergio Plaza, Matías Assennato o Matías Posadas”, sostuvo

Calendario electoral

Con la confirmación de la Cámara Nacional Electoral del cronograma para las próximas elecciones nacionales, se estableció que las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) serán el próximo 13 de agosto y los comicios generales el 22 de octubre. Ahora solo resta saber cuál será la fecha para los comicios provinciales.

Al respecto, Rodríguez manifestó que “estamos trabajando en cuestiones operativas para ver de que sean en las mismas fechas. No queremos llevar al salteño a votar cuatro veces, pero estamos viendo, junto al Tribunal Electoral de Salta y el Federal, muchas cuestiones para que no sea tan engorroso para el elector ir a votar porque van a haber dos urnas y la idea es que haya una sola autoridad de mesa y no dos”, dijo.

“Si logramos ponernos de acuerdo con ambos tribunales, las fechas serán las mismas. Esto ya debería estar definido en abril, a través de un decreto”, añadió.

