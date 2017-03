Confirmaron el procesamiento de Milani por secuestros y torturas

Además por integrar una asociación ilícita con Luciano Benjamín Menéndez para secuestrar. Así lo resolvió el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena, en el marco de la causa Olivera.

El juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena dispuso el procesamiento con prisión preventiva del ex jefe del Ejército César Milani al considerarlo integrante de una asociación ilícita que secuestró y torturó personas junto al ex general de División argentino Luciano Benjamín Menéndez, y resolvió embargarle sus bienes por la suma de un millón de pesos, en el marco del causa que investiga el secuestro de Pedro y Alfredo Olivera.

Así lo confirmó el abogado de Milani, Gustavo Feldman, en radio La Red. “Anoche llegó el procesamiento por dos hechos al que el juez le agrega la calificación de asociación ilícita”, afirmó, y agregó: “El juez pretende tenerlo a Milani como integrante de una asociación ilícita con Menéndez, el ex juez federal (Roberto) Catalán, y con un oficial médico que tenía el grado de capitán, y otros dos oficiales del Ejército. Estas personas ya están condenadas en un fallo del año pasado en La Rioja”.

Por esta causa, y a raíz de una denuncia de Marta Olivera, el ex funcionario del kirchnerismo se encuentra detenido en el penal de Ezeiza desde febrero de este año.

El ex jefe del Ejército César Milani cumplió su primera semana detenido en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, aislado en una celda de dos por tres metros. Su entorno acusó que el militar vivió un “clima de hostilidad” en el penal,

Según el letrado, introducir la figura de asociación ilícita “es solamente para agravar su pena. No tiene asidero que esté asociado con sus superiores, no hay antecedente judicial en la república Argentina”.

En su fallo, el juez Piedrabuena resolvió procesar a Milani por integrar una asociación ilícita para privar de la libertad a Pedro Olivera Padre, y por “tormentos ilícitos” contra Alfredo Olivera hijo. En este caso, ubica al ex jefe del Ejército como “partícipe secundario”. El magistrado, además, dictó la falta de mérito en un caso que también se le imputaba a Milani: la detención ilegal de Verónica Mata en 1976.

“Es un procesamiento con alfileres, ya no es un error jurídico ni un error en la facticidad; es un procesamiento mañado, el juez está tratando de justificar los 35 días que hace que Milani está detenido. Estamos ante un escenario de dos hechos de un solo testigo cuyo testimonio está controvertido por documentos oficiales, los mismos que utliza para dictar la falta de mérito en la causa Mata”, finalizó Feldman