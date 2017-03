Lionel Messi fue suspendido por cuatro fechas por insultar a los árbitros contra Chile

Se perderá los partidos ante Bolivia, Uruguay, Venezuela y Perú. Armando Pérez anunció que apelará la medida.

Después de muchas idas y vueltas, y de un suspenso que tuvo en vilo al mundo futbolero, la FIFA aplicó una durísima sanción a Lionel Messi y lo suspendió por cuatro partidos. Al capitán de la Selección Argentina le salió muy caro aquel insulto al árbitro asistente Emerson Augusto de Carvalho y que se viralizó a través de los canales de todo el mundo. Esta sanción deja al rosarino afuera de los partidos ante Bolivia, Uruguay, Venezuela y Perú, y recién volverá para la última fecha, ante Ecuador. También se dictó una sanción de 10 mil francos suizos (unos 160 mil pesos)

El enojo de Messi luego de que el juez de línea brasileño levantara la bandera para cobrar una infracción en el partido contra Chile y que no fuera informado por los árbitros fue detectado por la FIFA, que tomó nota y abrió un expediente. De poco sirvieron los descargos de la AFA y de Messi.

El expediente al que accedió Clarín bajo el número de referencia 170315 y firmado por Alejandra Salmerón García, secretaria adjunta de la Comisión Disciplinaria, advierte que Messi habría utilizado “palabras injuriosas” contra el árbitro asistente número 1, Emerson Augusto de Carvalho. Y aporta como elementos probatorios dos links, uno de ellos, con las imágenes del encontronazo entre el crack y el juez de línea. Eso sí, FIFA reconoce que los oficiales del partido no percibieron el desacato del delantero del Barcelona.

Lo curioso es que la terna arbitral no confirmó el agravio de Messi en el informe. Y al pedirle a los referís que hagan una ampliación detallada, el árbitro Ricci apuntó que no escuchó “ningún lenguaje ofensivo”, Carvalho afirmó que lo vio gesticular frente a si mismo cuando terminó el partido, pero recién entendió que se trató de un “insulto” a través de la prensa y el asistente 2, también apellidado Carvalho, y el cuarto árbitro, Dewson Freitas da Silva, se expresaron en el mismo sentido que Ricci.

La FIFA también asegura en el escrito que llegó a la AFA que Messi cometió una infracción encuadrada en el artículo 57 del código de faltas. Y que en base a esos elementos, tal cual establece el artículo 77 letra “a”, la Comisión Disciplinaria tiene facultades para sancionar las faltas graves que no hubiesen sido advertidas por los oficiales del partido.

La ausencia de Messi es un verdadero dolor de cabeza para la Selección, que figura en la tercera posición, pero que todavía no encuentra una línea de juego.