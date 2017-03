García Salado: “Flores le está haciendo un gran daño a la familia carrera

El Secretario de Gobierno afirmó que no entiende la negativa de participar del censo y remarcó que la contrapropuesta presentada es “descabellada”.

Ante la negativa de participar en el censo impulsado por la Municipalidad de Salta, la Agrupación de Carreros de Salta envió una contrapropuesta al intendente, Gustavo Sáenz, para dejar los caballos y los carros a cambio de un puesto de trabajo digno. Consultado por esta decisión el Secretario de Gobierno de la intendencia, Luis María García Salado, expresó que “Fredy Flores (titular de la entidad que nuclea a los trabajadores) le está haciendo un gran daño a la familia carrera” con su accionar.

“Lo primero que tenemos que hacer para diagramar soluciones es tener los datos del censo que nos permitirá conocer de manera fehaciente la manera en la que viven estas personas”, afirmó el funcionario y destacó que la Municipalidad siempre les ofreció trabajos dignos para cambiar su situación reconvertir su oficio.

Teniendo en cuenta las opiniones vertidas por el referente de los carreros, García Salado aseguró que nadie intentará quitarle los animales ni los carros a los trabajadores y recalcó que la única misión del censo es conocer la situación en la que viven estas familias para asistirlas con las diferentes áreas del gobierno, ofrecerles capacitación y herramientas para ingresar al mercado laboral.

“¿Qué oculta Flores con esto? ¿Por qué no quiere que tengamos un contacto real con los carreros?”, se pregunta el funcionario y responde que no entiende los cuestionamientos teniendo en cuenta las posibilidades y opciones de trabajo que ofrece el gobierno de la ciudad a través de sus diferentes áreas y organismo nacionales.

Al preguntarle por la idea que los trabajadores presentaron para que el municipio financie el 50% del valor de 200 camionetas que posibiliten reconvertir su oficio, García Salado consideró la propuesta como un “pedido descabellado” porque “él (Flores) no puede manejar el presupuesto de los vecinos de la ciudad de Salta a su antojo”.

lagacetasalta