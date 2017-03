Según Urtubey, “es una fantasía” realizar un acuerdo con otros espacios en Salta

El Gobernador aseguró que mantiene buena relación con los otros dirigentes pero cerró las puertas a un eventual frente electoral.

Según Urtubey, “es una fantasía” realizar un acuerdo con otros espacios en SaltaEl Gobernador aseguró que mantiene buena relación con los otros dirigentes pero cerró las puertas a un eventual frente electoral. Juan Manuel Urtubey pasó por el programa televisivo Intratables y ante la consulta de Diego Brancatelli por la posibilidad de armar un frente electoral con espacios opositores a su frente para las próximas elecciones legislativas, el Gobernador contestó: “es una fantasía”.El dirigente justicialista aseguró que mantiene un buen vínculo con sus adversarios y recalcó que la semana pasada compartió la inauguración del Museo Güemes con los tres gobernadores mandato cumplido de Salta. “Después de ganarles en las últimas elecciones los invite a trabajar juntos. Pero la única manera de acordar con alguien es a través de un pensamiento diverso porque el ciudadano nos pide que dejemos de pelear”, puntualizó.Durante la entrevista, el mandatario salteño resaltó su postura de cooperación con el gobierno nacional “para que le vaya bien a la Argentina” y afirmó que el impacto social del proceso que emprendió la gestión de Mauricio Macri “se subestimó” en el país.Al preguntársele por nuevos audios que se filtraron, a donde se escucha a Cristina Fernández de Kirchner tildarlo de miembro de una “bandita” capaz de traicionarla, Urtubey reconoció que “la Cristina de los audios es la misma que dirigía las riendas del país”. “Yo soy peronista, peo el problema es que ellos no pueden entender que haya gente que crea en los matices”, afirmó Urtubey. Cuando uno de los panelistas del programa intentó reprocharle su origen ‘kirchnerista’, Urtubey contestó que durante sus dos primeros mandatos no gobernó gracias a este espacio político. “En mi primera elección a gobernador, yo le gané al kirchnerismo. No goberné gracias a ellos. Por ser peronista apoyé al gobierno al igual que ahora ayudo a Macri”, enfatizó.

