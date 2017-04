Nuevas licencias del área metropolitana

En estos días, la sociedad estatal que administra los servicios de colectivos del área metropolitana, SAETA, discute con las empresas que operan los corredores urbanos e interurbanos el precio por kilómetro.

La negociación venía trabada, pero la semana anterior hubo acercamientos. Se habla de una recomposición escalonada del 15%, pero las tratativas siguen abiertas.

Las empresas llegan al tramo final de las concesiones, que caducan en julio de 2018, con sus cuentas apretadas y temen quedar excluidas en la carrera por las nuevas licencias.

En los últimos dos años, los pagos a las operadoras se ajustaron por debajo de los índices inflacionarios y las tarifas del boleto.

En 2015 y 2016, el costo del kilómetro tuvo actualizaciones del 15% anual.

La inflación de 2015 rozó el 27% y la del año pasado rondó el 40%.

Desde marzo de 2015, el boleto subió un 65%.

El titular de Saeta, Claudio Mastrandrea, reconoció los desfases, pero sostuvo que, a la par de las ecuaciones económicas, hay premisas sociales que limitan los ajustes de precios.



Los recursos del sistema

Detrás del servicio de colectivos del área metropolitana se mueven recursos por $1.700 millones anuales, con los que se cubren los gastos operativos y las gratuidades. Estas alcanzan a más de 150.000 estudiantes y cerca de 35.000 jubilados.

Los usuarios que viajan con pases libres representan hoy el 43% del total de pasajeros.

Alto nivel de subsidios

Dentro del esquema de gratuidades que se aplica en Salta desde junio de 2014, los boletos cobrados solo cubren el 28% de los gastos del sistema de Saeta. Un 35% de los recursos proviene de los subsidios nacionales (Sistau y gasoil) y otro 38% es cubierto con fondos de la Provincia.

Desde el pasado 4 de enero, cuando el boleto subió a $5,90 en horas pico y $5,35 en horas valle, los ingresos de Saeta rondan los $140 millones por mes.

Pliegos en camino

Aunque las concesiones de los corredores caducan 31 de julio 2018, la carrera por las nuevas licencias empezó. Las oficinas técnicas de Pellegrini 897 ya trabajan en los pliegos de la licitación que será convocada en el segundo semestre. Así lo adelantó Mastandrea a este diario.

Desde su incómoda situación financiera, las operadoras ven con creciente preocupación al proceso licitatorio que se avecina y temen encontrarse con cláusulas excluyentes.

Su situación es dispar, y un dato lo confirma: aun con baja rentabilidad, entre fines de 2016 y comienzos de este año incorporaron más de un centenar de colectivos nuevos para mantener los premios por modernidad de flota. Varias patentaron entre 10 y 20 unidades, pero otras no renovaron un solo coche.

El gremio de choferes, con cerca de 2.000 trabajadores ocupados en los corredores urbanos e interurbanos, no es ajeno a los interrogantes que abre el fin de ciclo.

Ante la intranquilidad de unos y otros, Mastrandrea aseguró que en los pliegos nadie encontrará una cláusula que coloque a empresas salteñas en situación de desventaja frente a otros posibles oferentes. También afirmó que los antecedentes de las actuales operadoras serán bien valorados. Adelantó, asimismo, que la estabilidad de los trabajadores del sector y sus derechos adquiridos estarán garantizados en los pliegos.

El futuro sistema

El titular de Saeta aseguró que desde agosto de 2018 el actual sistema ganará flexibilidad y sumará corredores urbanos, interurbanos y troncales para cubrir las demandas de las nuevas urbanizaciones del área metropolitana.

Un recambio ecológico

Con una media docena de presentaciones ante Saeta, la Secretaría de Servicios Públicos y la Jefatura de Gabinete de Ministros, las operadoras del área metropolitana insistieron en los últimos meses con reclamos puntuales.

Uno es la actualización del precio por kilómetro, que está fijado desde septiembre de 2016 en $7,88. Otra demanda es la recomposición de los premios que perciben por la recaudación de boletos.

La pavimentación de calles en diferentes recorridos y la insostenible situación de los cien colectivos que Saeta adquirió a fines de 2010, con una polémica licitación, también están entre los reclamos del sector.

“La circulación de los coches Tatsa se está tornando imposible y su reemplazo resulta urgente”, insistían las empresas que operan los corredores de Saeta en una nota dirigida a la Jefatura de Gabinete de Ministros el 15 de diciembre de 2016.

Mastandrea anunció que en junio serán licitados los primeros 25 colectivos de reemplazo y aseguró que las nuevas unidades traerán la más avanzada tecnología de propulsión ecológica, como punta de lanza del proceso que abrirá camino a las nuevas concesiones en el segundo semestre.

Los cien colectivos Puma que Saeta tiene distribuidos en diferentes corredores, desde hace seis años, fueron adquiridos a Tatsa sin atender los dictámenes técnicos que desaconsejaban la compra de esas unidades por su elevado consumo de combustible, altos costos de mantenimiento y excedidas dimensiones y pesos. También se prevenía sobre ruidos, vibraciones y desgastes prematuros de neumáticos y sistemas de frenado.

En poco tiempo, todas las advertencias empezaron a confirmarse en los corredores. El escenario empeoró con el cierre de Tatsa, luego de que el dueño de esa planta de Buenos Aires, Claudio Cirigliano, terminara condenado por la tragedia ferroviaria de Once.

Hoy los Puma no tienen valor de reventa, las averías se reiteran y no se consiguen repuestos. Una cuarta parte de esa flota será reemplazada a mitad de año por colectivos ecológicos, de modo que la pesadilla de los Tatsa seguirá rondando en los corredores del área metropolitana por algún tiempo más.

