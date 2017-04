El blanqueo de capitales fue récord y ascendió a 116.800 millones de dólares

El Programa de Exteriorización de Capitales ascendió a 116.800 millones de dólares, de los cuales, el 80 por ciento de estos fondos, se “blanqueó” en el exterior.

Este resultado “es un voto de confianza no sólo en este Gobierno sino en el país, porque estos activos quedan declarados para Argentina”, destacó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al dar a conocer las cifras de la operación durante una conferencia celebrada en el Palacio de Hacienda.

Dujovne estuvo acompañado por el Director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Alberto Abad, quien enfatizó que por este dinero declarado ingresaron al fisco 148.600 millones de pesos “equivalente a un mes de recaudación”.

Además, al haberse declarado todos estos activos, entre inmuebles, acciones, y dinero en efectivo, entre otros, la base imponible, es decir los activos sobre los cuales se cobran los impuestos, casi se duplicó al ascender a 226.000 millones de dólares, contra los 116.000 millones actuales.

“Esto permitirá poder llevar adelante una reforma impositiva inteligente”, dijo Abad, en referencia a la iniciativa que quiere realizar el Gobierno luego de las elecciones de octubre.

Por su parte Dujovne destacó que los fondos obtenidos permitirán pagar el Fondo de Reparación Histórica de los Jubilados, además de duplicar “el sistema financiero argentino” a partir de los bienes declarados y los depósitos que este programa generó.

De los 116.800 millones de dólares declarados, el 48 por ciento fueron Inversiones, 29 por ciento Cuentas; 17 por ciento Inmuebles, y 6 por ciento “Otros”.

Solo en inmuebles se declararon 20.500 millones de dólares por 167.000 inmuebles, de los cuales 110.000 están en el país y no estaban “en blanco”.

“Es como si un día nos fuéramos a dormir, y al otro día nos despertáramos y nos encontramos con 220 countries de 500 casas cada uno”, dijo, en tono irónico, el propio Abad.

En el exterior quedaron 57.000 viviendas de las cuales, el 49 por ciento están en Uruguay, 37 por ciento en Estados Unidos, y 4 por ciento en Brasil.

Dujovne consideró que “el crecimiento de la economía argentina” ayudará a hacer volver los capitales que en un 80 por ciento están en el exterior del país “ante la buenas posibilidades de inversión”.

En ese mismo sentido Abad consideró que esos fondos estaban en el exterior “más por desconfianza que por alta rentabilidad”, y destacó el aumento en las ventas de automóviles y departamentos en los últimos días.

“Este fue un sinceramiento de activos en el exterior por personas de alto poder adquisitivo”, dijo el funcionario recaudador.

El titular de la AFIP también destacó que este Programa permitió “el reordenamiento de varios patrimonios familiares” que no estaban a la orden del día.

Los 116.800 millones de dólares declarados entre agosto, cuando comenzó el Programa, y el 31 de marzo pasado, superó los 2.595 millones obtenidos durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, o los 4.692 millones de su primer mandato.

Además, resultó la experiencia más exitosa en su tipo a nivel mundial, al representar el 1,8 por ciento del PBI de Argentina, contra el 0,9 de Indonesia o 0,8 por ciento de Brasil.

Los activos declarados provienen de 254.700 CUITs distintos, de los cuales 96 por ciento son de “personas humanas”.



