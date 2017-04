Trabajadores de la Palúdica resisten el traspaso y marchan hacia Plaza 9 de Julio

Mientras el edificio sigue tomado esperan la mediación con la Municipalidad ante el proyecto convertido en ley que autoriza a convertir el edificio en el Museo Nacional del Folclore.

El reclamo inició ni bien se conoció el proyecto que presentó el Frente Renovador y luego se convirtió en ley, para convertir el edificio en el Museo Nacional del Folclore. Los trabajadores se niegan al traspaso y recurrieron a la justicia presentando un recurso de amparo.

Desde el 15 de marzo el edificio de la ex Palúdica está tomado. La fachada del inmueble del Paseo Güemes luce grandes banderas y carteles improvisados con la leyenda “edificio tomado”. En medio del reclamo, los 60 trabajadores piden, desde entonces, la intervención de autoridades nacionales, para mediar con los funcionarios de la Municipalidad de Salta y lograr la convivencia de dos actividades que reconocen nada tienen que ver una con otra.

Hoy, los empleados se concentran desde las 9.30 para marchar desde las 10 hacia la Plaza 9 de Julio y visibilizar aún más el conflicto. Piden la colaboración y el apoyo de sindicatos y de la sociedad civil, para conservar su lugar en el edificio. También reclaman la estabilidad laboral denunciando que, cuando el edificio se convierta en el Museo, no saben qué pasará con las fuentes de trabajo.

En diálogo con LA GACETA, la secretaria gremial de UPCN, Matilde Juárez, aseguró que los trabajadores viven semanas de incertidumbre hace meses ante la falta de intervención de las autoridades nacionales, para defender sus derechos. El reclamo pasó a la vía legal.

En enero de este año presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado Federal n°1 desde dónde se analiza el caso. “El conflicto es por la falta de representación de las autoridades nacionales que no se presentan y solucionan el conflicto. El predio fue entregado por ley a la Municipalidad y ellos reclaman por sus derechos, pero quienes deben representarnos no lo hacen y hay desconcierto por dónde y bajo qué condiciones trabajaremos”, dijo.

Mediación

La justicia se expidió a favor del amparo presentado por los empleados del Ministerio de Salud de la Nación que trabajan en la institución y esperan una nueva reunión que se concretará el próximo martes 11.

Mario Zaidenberg, titular del programa de Control Nacional de Vectores, comentó días atrás a LA GACETA que se solicitó que “la Municipalidad se abstenga de tomar medidas posesionarias en la Palúdica”.

lagaceta.com