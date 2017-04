Paro Nacional en Salta: “Fue una jornada muy tranquila”

Siguen surgiendo voces y repercusiones en torno al paro nacional que se lleva a cabo en todo el país, y en esta oportunidad, el secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, Cesar Guerrero, compartió su balance del día.

A su parecer, la jornada fue “muy tranquila”, a la vez que agradeció que “no tenemos que vivir lo que está pasando la gente en la Capital Federal”, donde hubo marchas y enfrentamientos con las fuerzas.

Guerrero recordó que desde su entidad “le notificamos a las autoridades competentes la adhesión del sindicato de la filial Salta al paro}; le comunicamos a la Cámara de Comercio, quienes tuvieron un contacto con nosotros y sacaron un comunicado pidiendo respeto para los que quería trabajar y nosotros somos respetuosos con nuestros compañeros”, aseveró en diálogo con FM Capital.

El secretario general afirmó que es temprano para hablar de porcentajes de adhesión, sobre todo cuando retorne el servicio de colectivos, por lo que habrá que ser prudente para tener números.

En cuanto a la finalidad de la jornada, Guerrero señaló: “hay que llamar la atención, estamos en la discusión de si sirve o no, pero se intentó de todas formas el diálogo, trabajar en conjunto con Nación y lamentablemente no se consiguió mucho que digamos, por eso la razón de este paro”.

Guerrero lamentó que en empresas y comercios se haya amenazado a los trabajadores con sanciones disciplinarias o con la pérdida del presentismo en caso de no poder asistir, como así las declaraciones intimidatorias. “No me parecieron propicias las declaraciones de estos dirigentes, porque hay que tratar de unir y no de desunir, y ese tipo de comentarios hacen muy mal no solo al movimiento obrero sino a toda la comunidad”.

Finalmente, el secretario recalcó en que no hay un buen humor en la sociedad a causa del rumbo político y económico del gobierno nacional, pero esperan que este tipo de acciones llamen la atención de las autoridades y pueda cambiar la dirección del gobierno.

