En Salta el salario de las mujeres es hasta 65% menos que el de los hombres

Salta es una de las tres provincias argentinas con más brecha salarial entre hombres y mujeres. Un informe elaborado por Economía Feminista, revela que junto a Misiones y Chubut, la diferencia asciende hasta un 65% superando ampliamente la brecha nacional del 27,2%. El informe indica que la Argentina es uno de los países de Latinoamérica con la brecha salarial más alta ya que en la mayoría de los países alcanza un promedio de 12,6% que es explicada por elementos que fluctúan de acuerdo al mercado de trabajo, según precisó la consultora. En esos indicadores, las mujeres ganan en promedio 27,2% menos que los hombres en el país. Los datos señalan que no es una problemática reciente ya que la brecha entre ellos y ellas “ha disminuido relativamente poco desde 2003 hasta la actualidad para el empleo registrado y aumentó para el empleo no registrado, en donde el porcentaje de mujeres en esas condiciones es mayor inclusive que el de varones”. “En provincias como Misiones, Salta y Chubut la situación se agrava dramáticamente porque las mujeres ganan alrededor de un 65% menos que un hombre. Según el nivel de instrucciónEl informe analiza también la situación de los trabajadores más y menos capacitados. En aquellos con estudios secundarios incompletos –caracterizado por los bajos salarios-, las mujeres reciben un salario promedio 47% menores que sus pares hombres. Cuando el nivel de instrucción es superior, la brecha disminuye. Sin embargo “esto no es lineal” porque en Argentina “solo el 7% de los altos cargos ejecutivos (CEO) en empresas están ocupados por mujeres y aquí la brecha salarial asciende a más de 40% en desventaja para las mujeres”, se destaca. Los datos indican que más allá de las diferencias circunstanciales entre sexos, “a pesar de realizar muchas veces el mismo o similar trabajo ganamos menos que nuestros pares varones”, puntualizó la economista Mercedes D’Alessandro.

