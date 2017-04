Beba en la letrina: “Ella fue a usar el sanitario y al hacer fuerza expulsó bebé y la placenta”

El 7 de marzo Susana tuvo a la pequeña en una letrina de San Antonio de los Cobres y allí la abandonó. Ese día, a la tarde, confesó ser la madre y la detuvieron. Pronto, si lo decide el Tribunal de Juicio, será juzgada ya que eso pidió el fiscal de la causa en un trámite rapidísimo: apenas un mes de investigación.

El abogado de la mujer cuestionó la elevación a juicio porque asegura que aún faltan pericias que servirán de prueba en el proceso. Y, en el medio, contó a El Tribuno que, a un mes de su arresto, Susana tiene la esperanza de que la Justicia le permita, algún día, encontrarse con su hija Esperanza.

“Ella todavía está con un cuadro depresivo, aunque está consciente de lo que pasó”, dijo Hilario Colque, su abogado.

Duda: Parto u homicidio

El letrado contó la versión de Susana Tolaba sobre lo que sucedió en el baño de su casa, hace un mes y cinco días. “Ella estaba embarazada, pero nadie de su familia ni su pareja, de quien se separó en diciembre, lo sabían”, dijo Colque. “Ella sentía vergüenza: era una mujer de 34 años, que había sido mamá siendo muy joven. Además, no estaba atravesando un buen momento porque acababa de separarse de su pareja después de ocho años de estar con él”, añadió.

Esa mañana del 7 de marzo, ella fue a usar el sanitario “al hacer fuerza expulsó todo junto: el bebé y la placenta; incluso se pudo comprobar que no hubo un corte de cordón umbilical, porque cuando rescatan a la bebé estaba con la bolsa. Por este hecho consideramos que no hubo un acto doloso o premeditado; ella no quiso cometer un homicidio”, sostuvo.

Estaba fuera de sí

El repentino e inesperado parto en la letrina, según el letrado, hizo que la mujer entrara en shock. “Ella estaba fuera de sí, no era consciente de lo que estaba pasando. Sale del baño, se cambia y se va a trabajar”, relató.

Susana trabajaba en el hospital de San Antonio de los Cobres, en el área de medicamentos. Al llegar, dos personas hablaron con ella y notaron que estaba fuera de sí, que no era la misma compañera de trabajo que llegaba todas las mañanas.

“Recién en la tarde volvió a su estado normal; entre los hermanos, la madre y el padre hablaron con ella, y reconoció que era la madre. Ahí también la Policía la indagó”, recordó.

Lo que sigue se conoció en los días posteriores: la mujer fue revisada en el hospital de su pueblo y luego fue trasladada a Salta para someterla a un legrado porque le habían quedado restos de placenta. Una vez recuperada, fue imputada de intento de homicidio y pasó a la Alcaidía como detenida.

Faltan pruebas

“Es llamativo que la Fiscalía en menos de un mes eleve a juicio este caso, cuando de acuerdo a los pasos que establece el Código Procesal las causas tienen un mínimo de cuatro meses de investigación y presentación de pruebas”, cuestionó Colque.

Dijo que en la causa contra Tolaba “aún faltan las pruebas psicológicas y psiquiátricas que había solicitado; incluso había pedido una segunda audiencia de la señora Tolaba con el psiquiatra, pero ahora a quién voy a presentar el resultado de esta prueba si la causa está elevada a juicio”, objetó.

Mientras la madre espera la fecha del juicio, la beba Esperanza -como le pusieron en el hospital donde se recuperó-, está en la Casa Cuna. Sus abuelos y tíos pidieron hace casi un mes su tenencia, pero la Justicia aún no aceptó.