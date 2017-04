Demoras e imprecisiones del Plan Belgrano preocupan a intendentes

Las obras en Metán y General Güemes debían comenzar en Enero. Sus jefes comunales temen que las autopistas aíslen a las localidades.

Dos de las obras viales más esperadas por parte de los salteños enmarcadas en el Plan Belgrano siguen haciéndose esperar y al mismo tiempo inquietan a funcionarios locales.

Se trata de la prometida autopista sobre la ruta 9/34 que uniría Rosario de la Frontera con la localidad de Metán y la autopista que conectaría la ciudad jujeña de San Pedro con Gral. Güemes. Dos obras que, según los funcionarios del Plan Belgrano, tendrían una inversión cercana a los $2.500 millones de pesos para 2019.

Dichas obras fueron formalmente presentadas en Salta en julio de 2016 ante el Consejo Económico Social con la presencia del titular del Plan Belgrano, José Cano y el jefe del gabinete nacional, Marcos Peña. La presentación que expusieron los funcionarios, aseguraba que obras iniciarían el pasado mes de enero.

Sin embargo, los intendentes de Gral. Güemes y Metán aseguran que las obras no solo no se iniciaron, sino que están trayendo preocupación a comerciantes de la zona por la posibilidad de que las autopistas pasen por fuera del éjido urbano de dichas localidades.

Alejandra Fernández, al frente de la intendencia de Güemes, dialogó con LA GACETA desde Buenos Aires, donde esta semana tuvo reuniones con funcionarios del Plan Belgrano a quienes les expuso las inquietudes de los habitantes de la zona.

“El proyecto está en foja cero, se van a comenzar los estudios de impacto y sociales, pero aún no hay fecha para eso”, aseguró la funcionaria.

“Tenemos miedo y estamos convencidos de que la ruta tiene que seguir por donde ahora está”, planteó la intendenta quien acercó además al Gobierno Nacional una serie de estudios que hizo el propio municipio para fundamentar la necesidad que que la nueva autopista pase por el actual tramo de la ruta nacional 34 .

“No hay un planteamiento fijo de que se vaya a realizar un bypass que evite pasar por Güemes, ellos van a hacer un estudio y van a ver qué es lo mejor”, concluyó la intendenta.

Quien también expuso su disconformidad por una posible desviación de la ruta es el jefe comunal de Metán, Fernando Romeri y aseguró a LA GACETA que tienen una “preocupación muy grande”.

Según precisó el funcionario, el Gobierno nacional confirmó que la esperada autopista sobre la ruta 9/34 que conectará Metán y Rosario de la Frontera se empezará a construir en los próximos meses pero indicó que en la apertura de sobres de la licitación para los estudios técnicos, económicos y ambientales tuvieron algunas modificaciones y la ciudad de Metán podría quedar marginada por una nueva traza.

El jefe comunal se mostró enojado y dijo que es una “falta de respeto a la comunidad”, ya que en el nuevo proyecto se planea hacer una ruta de circunvalación que trasladará la nueva autopista 9/34 hacia el este de la ciudad, quedando afuera del actual trazado.

La demora en la fecha de inicio de obras para estos dos proyectos está admitida también por los propios funcionarios nacionales. En su visita a Salta en marzo de este año, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró que las licitaciones para el tramo entre Rosario de la Frontera y General Güemes comenzarán recién en el tercer trimestre de este año y aseguró que dicha autopista contará con una inversión de 7.000 millones de pesos con un plazo de finalización de obra estimado para 2020.

