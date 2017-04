Anses Salta: otra vez de paro y asamblea

Realizarán hoy asambleas durante dos horas en rechazo a la implementación de una “ventanilla única” en las sedes del organismo que atenderán consultas del Registro Civil y de los ministerios de Trabajo y de Acción Social de la Nación.

Desde la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) no descartaron que las asambleas se extiendan hasta el viernes. Por la medida de fuerza, ayer hubo muchas quejas y malestar de las personas que concurrieron al organismo nacional para realizar trámites.

La asamblea en Jujuy 43 será de 7 a 9 y en Pellegrini 931 de 12 en adelante. Arturo Gallo, delegado de APOPS, explicó a Nuevo Diario que “con este nuevo proyecto, Anses prestaría su espacio físico comprimiendo a los empleados para agregar boxes del Registro Civil, de Trabajo y Acción Social de la Nación.

Los edificios no tienen las capacidades técnicas que marcan la ley de seguridad e higiene para incluir más gente. Esto no sólo es incómodo para los operadores, sino para el público.

Esto primero era un proyecto y ya largaron las obras, no creemos que haya una mejor atención, al contrario vamos a atender peor porque las condiciones mínimas no están dadas y esto va a hacer que la gente se remita al 130 o por internet y sabemos que en el norte la gente no tiene acceso ya sea porque no saben utilizarla o no tienen los medios”, indicó Gallo.

“Queremos atender a todo el mundo pero con calidad, pero 240 empleados no alcanzan para atender a toda la provincia”, agregó. Sobre la medida de fuerza, Gallo sostuvo no descartan que las asambleas se prolonguen por toda la semana, pero “que se irá viendo día a día. Estamos a la espera de una respuesta”.