La Cooperadora Asistencial lanzó oficialmente el programa Salta Niños

El derecho a la protección, el alerta frente a cualquier tipo de violencia y la denuncia oportuna, son parte de este profundo plan de trabajo que encaró y presentó esta mañana la Cooperadora Asistencial junto a la Fundación del Alto.

Como parte de la política social que lleva adelante el intendente Gustavo Sáenz, la Cooperadora Asistencial creó y presentó el programa que está basado en los Derechos del Niño, pero fundamentalmente en todo lo inherente a su protección con especial énfasis en la problemática de abuso sexual.

En el lanzamiento de Salta Niños, el presidente de la Cooperadora Asistencial, Pablo Outes, puso el acento “en la necesidad de que los niños tengan conocimiento de que no pueden tolerar la coerción física ni las acciones que violentan su integridad corporal. Para ello, se implementó el programa Salta Niño y trabajaremos en conjunto con la Fundación del Alto.

Es relevante que menores y jóvenes aprendan a identificar situaciones de riesgo, a prevenirlas y denunciarlas”.

Durante la firma del convenio con la titular de la Fundación Del Alto, Beatriz Ibarra, también participaron los directores de la Cooperadora, Ángel Causarano, Javier Cornejo, Guillermo López Mirau y Graciela Gilabert.

La Cooperadora Asistencial trabaja con organizaciones no gubernamentales en prácticas de prevención y contención. En ese sentido, Adriana Portal, quien dirigirá el programa, remarcó que “es un tema muy sensible y si bien es cierto que no contamos con datos concretos sobre

abusos, la intención es ser la voz de los que no pueden manifestarse, que son justamente los niños”.

Las acciones se realizarán en 80 merenderos de la ciudad, abordando la problemática de abuso sexual infantil desde una perspectiva de sensibilización y prevención, para los que se trabajará en 4 líneas específicas:

§ Investigación mediante prácticas profesionales.

§ Capacitación a operadores de merenderos, madres y padres de familia.

§ Talleres multiétnicos para el desarrollo de talentos infantiles con metodologías que permitan construir resiliencia y técnicas de autoprotección.

§ Participación ciudadana mediante la creación e implementación de la Red Ángel de la Guarda, que servirá de vigía permanente para proteger a los niños.

Los interesados que deseen participar de manera institucional o personal pueden solicitar información en www.delalto.org o comunicarse al teléfono: 387-4318146.

