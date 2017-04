Caso Ornella Dottori: una testigo dijo que “Perrito” fue quien la asesinó

Además, declaró que fue abusada sexualmente por “Pomelo”, “Cabrera” y “Bomba”. El presunto autor del crimen es quien aparece caminando con ella en una filmación. Es el único que aún no fue detenido

Durante todo el día de ayer, las novedades en la investigación del femicidio de Ornella Dottori giraron en torno a una testigo que se presentó en forma voluntaria durante la mañana y al cierre de esta edición, seguía en la fiscalía. La informante señaló que serían cuatro los atacantes de la adolescente de 16 años que apareció muerta en Alberdi el 11 de abril. Sin embargo, su testimonio fue tomado con pinzas.

Según afirmaron fuentes policiales, se trata de la misma testigo que se presentó durante el primer día de la investigación y señaló en esa ocasión que Ornella, un día antes del trágico hallazgo en un campo de soja, había estado con Damián “Pomelo” Fernández. Sin embargo, en esta ocasión dijo que otros tres jóvenes estuvieron al momento del crimen. Según sus palabras, “Bomba”, “Cabrera” y “Perrito” participaron en el abuso sexual a la víctima; luego, el último la ahorcó hasta matarla. Se trata del muchacho de 22 años que fue filmado con la víctima el día en que ella habría muerto. Una cámara de seguridad particular los captó cuando caminaban por una calle céntrica.

La testigo aseguró que pudo ver una parte del ataque desde atrás de un árbol. Según les comentó a los investigadores, ella vive en un barrio cercano y había salido a caminar cuando escuchó gritos. Al asomarse a la plantación de soja que se encuentra a la vera de un camino vecinal, en la zona este de la localidad, habría sido testigo de la violenta escena.

La declaración de la informante se dio horas después de que la Policía aprehendiera a “Bomba” y “Cabrera”; estos fueron atrapados por personal de la seccional local, a cargo del comisario Marcos Barros, y quedaron encerrados por una contravención. Por el momento, ninguno prestó declaración. Los próximos pasos serán cotejar la versión de la vecina con la de los sospechosos aprehendidos y la de “Perrito”, cuando sea capturado.

El paso a paso

“Pomelo” fue el primero en quedar detenido. Personal de la Dirección de Investigaciones Criminales, a cargo del comisario José Díaz, había ido a buscarlo a su casa hace una semana. Los uniformados irrumpieron en dos viviendas, pero no lo encontraron. Al día siguiente, el joven se presentó de manera voluntaria en Tribunales para ponerse a disposición del fiscal Miguel Ángel Varela, luego de brindar una entrevista a una radio local en la que dijo que no quería “ser el perejil” del caso. En cuanto a “Perrito”, señalado como el autor material, todavía no se pudo dar con él. Fuentes del caso comentaron que el sospechoso se habría fugado hacia alguna provincia vecina en cuanto supo que las cámaras lo habían filmado cuando caminaba junto a Ornella, el 10 de abril al mediodía. Del sospechoso sólo se supo que tiene 22 años, que es oriundo de Alberdi y que su foto ganó los espacios de las redes sociales en los últimos dos días.

La pista del policía

La víctima tenía un embarazo de seis semanas al momento de su asesinato. Se informó que se realizarán cotejos de ADN para tratar de determinar la identidad del padre del bebé y si puede haber estado involucrado en el crimen. Según se comenta en Alberdi, Ornella había dicho que la había embarazado un oficial de la Policía, que está identificado aunque sus datos no trascendieron. Las fuentes dijeron que el fiscal no descartará ninguna hipótesis hasta tener datos certeros de lo que ocurrió. Sin embargo, todavía no citó a declarar al uniformado que habría mantenido esa relación con la víctima. Otra línea de investigación que se había mencionado era la posibilidad de que haya existido un ajuste de cuentas relacionado con un antecedente penal del padre de la jovencita.

