Unos 600 empleados de la Planta Hormigonera iniciaron una asamblea permanente

Desde las siete los trabajadores de la Planta Hormigonera Municipal están en asamblea permanente y exigen la renuncia del presidente, Francisco Agolio, a quien acusan de malos tratos.

En diálogo con LA GACETA el secretario general de Ademus, César Molina, indicó que “el viernes hubo un conflicto entre los trabajadores y el presidente de la planta y los empleados aseguran que esta persona les faltó el respeto y los insultó mientras intercambiaban palabras”. Por esto se decidió iniciar un estado de asamblea y los 600 trabajadores concurrieron a sus puestos pero no prestan servicios.

Molina aseguró que más allá de la pelea del viernes pasado hay un disconformismo de los empleados con el manejo de la Planta Hormigonera. Contó que en las últimas semanas recibieron nuevas maquinarias pero “por disposición de Agolio los trabajadores no las pueden emplear y esta persona trae gente de afuera para manipularlas, lo cual es una total falta de respeto a los trabajadores que hace años manejan máquinas”.

A la espera de que el conflicto se resuelva, los trabajadores iniciaron una quema de neumáticos y no prestan servicio en la Planta Hormigonera