Por el crimen del enfermero piden abrir una nueva investigación por falso testimonio y encubrimiento

Así lo anticiparon desde el Ministerio Público Fiscal apuntando al dueño de una vivienda donde Franco Corvalán, condenado a prisión perpetua, escondió las pertenencias que le robó a la víctima.

Franco Jonathan Corvalán fue condenado a la pena de prisión perpetua por el crimen de Federico Leopoldo Núñez, pero el caso pareciera no estar cerrado. Desde el Ministerio Público Fiscal anticiparon que pedirán abrir una nueva investigación en contra de un hombre que habría sido cómplice del asesino cuando éste desvalijó la casa del enfermero y le brindó un lugar donde esconder las pertenencias que luego fueron vendidas por el joven de 28 años.

El dato se desprendió a partir del testimonio del subcomisario Sergio Costello, a cargo de la División Homicidios de la Policía de la Provincia, durante la primera jornada de audiencias. El Policía indicó que a partir de las investigaciones realizadas, corroboradas con las cámaras del centro de videovigilancia, Corvalán huyó de la casa de Núñez a bordo del Renault Megane de la víctima con varios artículos de electrónica que robó de la casa del ya fallecido por entonces “Poly”.

A partir de las imágenes se pudo divisar cómo el joven condenado a cadena perpetua merodeó por la zona de la calle Córdoba al 100. Allí, finalmente, dejó varios de las pertenencias robadas. En la última jornada de juicio, el fiscal penal Pablo Paz, detalló en la lectura de los alegatos que el homicida incluso realizó dos viajes desde Castañares al centro salteño para ocultar allí los objetos. Las imágenes lo mostraron luego cuando protagonizó el siniestro vial, la madrugada del 1 de septiembre de 2016, en la esquina de Alvarado y Deán Funes.

Durante la investigación, la Policía dio con el domicilio de la calle Córdoba pero el caso no prosperó porque los ocupantes de la vivienda y su dueño se negaron a aportar información clave para la investigación. Incluso negaron que Corvalán había oculto allí las pertenencias de “Poly”.

En diálogo con LA GACETA el fiscal Pablo Paz indicó que “se pedirá a la Fiscalía que se inicie una nueva investigación por el delito de encubrimiento agravado a José Alfieri y falso testimonio”. Consideró clave el accionar del dueño de la propiedad para entorpecer la investigación de los policías mientras Corvalán huía hacia Buenos Aires donde finalmente fue capturado en noviembre de 2016.

Computadoras, notebooks, un DVD y otros artículos electrónicos luego fueron vendidos por Corvalán por $5000 pero al no poder acreditar el origen de las pertenencias se supo que los compradores los devolvieron y colaboraron con la Policía. Se trataba de algunas de las pertenencias que había robado de la casa de Federico Leopoldo Núñez después de asesinarlo.

lagacetasalta.com.ar