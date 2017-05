Macri prometió empleo para los que tienen planes

BUENOS AIRES.- El presidente Mauricio Macri anunció ayer la posibilidad de que todos aquellos que tienen planes puedan trabajar sin perder ese subsidio y aseguró que desde agosto hasta la actualidad se crearon 82.000 puestos de trabajo formales. Asimismo, advirtió que no está en el gobierno para “defender a ningún mafioso” ni se va a “bancar” que lo quieran “llevar por delante”.

“Vamos a impulsar que todos aquellos que tengan uno de esos planes (en referencia al programa Trabajar o Ellas Hacen) puedan trabajar sin perder ese plan y las empresas puedan incluir ese plan como parte del salario y faciliten que los pueda tomar. Es a cientos de miles de argentinos que le abrimos una puerta para que vuelvan a ser parte porque los necesitamos”, señaló Macri.

Los detalles

Según el Presidente, se trata del plan “Empalme”, que consiste en la transformación del subsidio social en un subsidio al empleo donde el monto del beneficio va en forma directa a la cuenta del salario neto en caso de que el trabajador encuentre un empleo en el sector privado asalariado formal.

En tanto, Macri aprovechó el acto oficial por el Día del Trabajador en el estadio de Ferrocarril Oeste junto al titular de Uatre, Gerónimo Momo Venegas, y las 62 organizaciones peronistas, para insistir en la importancia del “diálogo” entre los empresarios, el gobierno y los sindicalistas. “Estoy muy contento de que hayamos comenzado el diálogo alrededor de una mesa para decir la verdad y hacer las cosas bien”, afirmó. Y añadió: “es un momento donde necesitamos que se sienten en una mesa y digan ‘en qué puedo ayudar’”.

En un tono más efusivo, el jefe de Estado advirtió: “no va más el país de la ventajita, el país de la patota, con comportamientos mafiosos; la Argentina es de todos los argentinos y no me voy a bancar a ninguno que nos quiera llevar por delante. Porque yo estoy acá por ustedes, no para defender a ningún mafioso”.

Más posibilidades

Asimismo, destacó que desde agosto hasta ahora se han creado 82.000 puestos de trabajo formales. “Queremos trabajo formal, con las leyes que le dan tranquilidad al trabajador, 82.000 es sólo el comienzo necesitamos ponerle un 0 más y multiplicar. Hoy 18 meses después, el cambio comenzó y recorre la Argentina, y sabiendo que mucha gente no lo puede sentir, les quiero decir que vamos por el buen camino y el cambio va a incluir a todos los argentinos”, subrayó.

En su discurso, Macri afirmó: “el trabajo es lo más importante que nos pasa en la vida, el trabajo nos hace ser quienes somos, nos ayuda a crecer, a conocer a otros, a hacer amigos, a progresar, nos da dignidad, nos levanta el autoestima, nos permite dar ejemplo a nuestros hijos”. Y prometió: “vamos a crear trabajo para todos los argentinos. Por eso no hay nada más importante para mi y para nuestro gobierno que trabajar todos los días para lograr trabajo para todos los argentinos”, remarcó.

En este sentido, el mandatario nacional consideró que cada decisión tomada”con el corazón e inteligencia” ha sido pensando crear las condiciones para generar más trabajo. “El pago a los acreedores, bajar la inflación, el plan de infraestructura más importante, la ley PyME para fortalecer las pequeñas empresas, la ley de Emprendedores… Todo el día pensamos de qué manera podemos generar más trabajo, pensamos en algo que se llama ‘Empalme’ porque después de 2001 mucha gente quedó excluida. Ahora el Estado debe tender una mano, pero esa mano iba a ser una transición porque cada argentino quiere sentirse parte de una Argentina que progresa”, aseguró.

También el Presidente hizo referencia a su reunión con su par de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que le dijo: “somos buena gente, queremos progresar, sabemos trabajar”. Y parafraseó una vez más a Juan Domingo Perón al afirmar que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad. “Ese señor fue Juan Domingo Perón. Ese señor dijo que cada argentino tiene que producir lo mismo que consume y nosotros lo podemos hacer. Y podemos hacer mucho mas que eso”, manifestó.

Mientras los asistentes a Ferro coreaban “¡Sí se puede!”, el mandatario repitió: “el cambio recorre la Argentina y lo digo cuando mucha gente no lo puede sentir, pero el cambio va a incluir a todos los argentinos”.

El acto fue organizado por el partido de Venegas, Fe. Y detrás del escenario, una pantalla gigante rezaba “Fe Congreso Nacional-El Peronismo en Cambiemos”, con una imagen de Perón y la bandera multicolor del partido de Gobierno. El principal orador del encuentro fue el mismo Macri. (DyN)

lagacetasalta.com.ar