Imputaron a un funcionario provincial por un caso de violencia y tentativa de robo

El diputado César Córdoba está acusado de protagonizar un violento episodio con su ex pareja en una casa de barrio San Remo.

Luego de reunir los elementos probatorios, la fiscal de Violencia Familiar y de Género 4, Elisa Pérez, imputó al diputado provincial César Córdoba por un violento episodio que protagonizó con su ex pareja en una casa de barrio San Remo. Está acusado del delito de tentativa de robo en un contexto de violencia contra la mujer.

El proceso penal inició a partir de la denuncia que radicó la ex pareja del legislador, quen cumple servicios en la Policía de la Provincia. Según lo informado por la fiscalía, la relación entre el diputado y su ex pareja había finalizado meses atrás pero Córdoba se negaba a abandonar la casa donde convivían y se desató el conflicto.

El jueves 4 de abril la ex mujer denunció que al llegar a la vivienda del barrio de la zona sur de la ciudad, la puerta de ingreso estaba cerrada desde adentro. El legislador se negaba a permitirle el acceso a la casa. Por su parte, la mujer argumentaba que pretendía ver a sus hijos.

Después de unos minutos, según lo declarado por testigos, el Diputado salió y entabló una violenta discusión con su ex pareja. Se forcejearon y Córdoba le arrebató el arma reglamentaria a la víctima. Por temor a que su ex marido lastimara a los hijos, la mujer dio alerta a la Policía denunciando que el hombre estaba armado, encerrado en la casa con sus hijos.

Poco después el legislador devolvió el arma pero no así los cartuchos hasta que llegaron los efectivos a la vivienda. A partir de este relato, la fiscal imputó a César Córdoba por el delito de tentativa de robo en un contexto de violencia de género. También dispuso medidas para la protección de la víctima y restricciones para el acusado quien se presentó a la audiencia de imputación pero se negó a declarar.

