Delfino: “los gobiernos municipales tienen que ser más eficientes y responsables”

Con el objetivo de reunirse con intendentes del NOA para analizar la situación que atraviesan, el subsecretario de Asuntos Municipales, Lucas Delfino, pasó por Salta. Cuestionó las malas administraciones comunales y explicó el motivo por el que se los evaluará y se los ordenará en un ranking.

“Este es un gobierno que cree en los intendentes”, afirmó el funcionario pero luego dejó en claro que la ayuda nacional llegará si se cumplen condiciones: “de a poco daremos más recursos pero los gobiernos municipales tienen que ser más eficientes, si el Gobierno Nacional otorga más recursos pero lo único que esto genera es que se amplíe la cantidad de empleados municipales y no mejores servicios, vamos a seguir con los mismos problemas”, remarcó.

En diálogo con LA GACETA, el funcionario dijo que para cumplir con el objetivo del presidente Mauricio Macri de terminar con la pobreza, “hay que generar trabajo genuino y no que siga creciendo el Estado”. Para remarcar el concepto señaló que “en los últimos años el Estado era más grande pero teníamos las peores prestaciones de servicios y un gasto enorme”.

Evaluación y ránking

Debido a los serios problemas económicos que atraviesa el 90% de los casi 2.300 municipios del país (datos aportados por Delfino), el Gobierno Nacional decidió implementar un plan de evaluación y ránking de las gestiones municipales.

“La idea es premiar las mejores administraciones y las mejores prácticas; este año, pese a ser electoral, vamos a hacer una prueba piloto que va a ser voluntaria, no los vamos a obligar ni vamos a intervenir en ellos para que se sumen”, detalló el subsecretario.

El premio no será económico sino un reconocimiento presidencial simbólico pero que, según Delfino, hará que mucho financiamiento internacional termine en los municipios bien catalogados ya que se sabrá que cuentan con administraciones ordenadas y responsables.

“Queremos romper con la subjetividad en la entrega de recursos como pasaba antes, que entregaban dinero si había buena relación o te tenían atado a una cuestión electoral o partidaria”, disparó.

Si bien la idea despertó algunas críticas, Delfino consideró “llamativo” que algunos no tomen bien la evaluación cuando “todavía no saben cuáles son las variables ni cómo va a ser el ranking ni el concurso”.

Aún restan detalles por definir respecto de la evaluación pero sabe que podrán participar municipios que tengan, como mínimo, 50 mil habitantes para que tengan características de ciudades con cierta complejidad. Se desconoce si habrá un techo pero se descarta la participación de grandes ciudades como Córdoba o Rosario.

En el medio de esos extremos, “Salta, con 600.000 personas tranquilamente podría competir con una ciudad grandes de Buenos Aires porque tienen situaciones similares de movilidad, basura, etc.”, según el funcionario. Esos y otros aspectos se definirán en las próximas semanas.

“Varios municipios de Salta mostraron su interés en participar pero todavía de forma informal porque no cargamos el formulario de inscripción en la página del Ministerio (del Interior)”, contó.

Necesidades comunes

Durante el primer encuentro regional del NOA realizado en Jujuy el jueves con cerca de 150 intendentes de varias provincias de la región se habló de cómo mejorar políticas públicas de realidades locales muy heterogéneas.

“La demanda de los municipios en infinita porque con su presupuesto solo pagan sueldos y recolectan residuos; en servicios básicos casi todos tienen problemas como el servicio de agua, cloacas, viviendas, inconvenientes hídricos así como también de rutas y caminos”, describió Delfino.

La llegada de recursos de Nación deberá ser destinada al cumplimiento de objetivos determinados por el Gobierno de acuerdo a sus objetivos. Delfino aclaró que su prioridad no está en el asfalto o el cordón cuneta sino en obras de mayor envergadura porque, sobre todo el norte, “viene de muy atrás, con problemas estructurales mucho mayores que otras provincias”.