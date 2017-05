Para Urtubey, las declaraciones de Vilariño son una “falta de respeto”

El Gobernador se refirió a los cuestionamientos del ex diputado quien dio a entender que los dirigentes del PV se fueron por dinero.

El gobernador Juan Manuel Urtubey respondió los duros cuestionamientos que lanzaron los referentes del Partido de la Victoria, quienes ayer presentaron el Frente Popular para la Victoria y dieron a entender que hubo dirigentes que se quedaron en el oficialismo por dinero.

“Es una falta de respeto a sus propios compañeros, que tienen convicciones de seguir acompañando un proyecto de provincia que estamos llevando en Salta hace mucho tiempo”, señaló el gobernador a LA GACETA, en respuesta a los dichos del ex diputado José Vilariño.

Horas antes, Vilariño se había referido al apartamiento de dirigentes del Partido de la Victoria para apoyar a Urtubey y había disparado: “debe haber algún argumento de peso mayor, alguna cara de Evita, esa morada debe ser… no lo sé, habría que preguntarles a ellos”, indicó.

En el marco de la reunión plenaria de Rectores de la ZICOSUR, que se desarrolló en las instalaciones de la Unsa, Urtubey avaló a los dirigentes quienes esta semana se reunieron en el Grand Bourg y apuntó contra la cúpula del PV: “los que tienen que dar explicaciones de por qué cambian de posición son los que cambiaron, los que siguen trabajando en el mismo espacio que se generó y que generamos juntos no tienen por qué explicar nada”.

Finalmente el gobernador se refirió al cargo que actualmente posee Vilariño en la Casa de Salta, donde cumple funciones con cargo Coordinador. El mandatario indicó que esto no es un problema, siempre y cuando el ex diputado no sea candidato: “la política de mi gobierno es que los candidatos no tienen cargo en el gobierno, mientras no sean candidatos no pasa nada”, concluyó.

