Atentado en Manchester: detienen a un sospechoso

Atentado en un recital de Ariana Grande: detienen a un sospechoso y evacuan una zona central de Manchester

Un hombre de 23 años fue detenido hoy en conexión con el atentado de anoche contra un concierto de la cantante norteamericana Ariana Grande, que dejó 22 muertos, entre ellos el atacante, informó la Policía de la ciudad del norte de Inglaterra.

“Respecto a la investigación en curso del horrible atentado en el pabellón Manchester Arena, podemos confirmar la detención de un hombre de 23 años” en el sur de la ciudad, informó la policía en un comunicado.

El arrestado, cuya identidad y nacionalidad no han sido facilitadas, fue retenido por los agentes en el sur de Manchester, según el breve comunicado.

La Policía de Manchester no ha aportado más detalles de la investigación, aunque la primera ministra británica, Theresa May, dijo hoy que las fuerzas del orden creen conocer la identidad del terrorista suicida, pero advirtió de que aun no puede ser revelada.

La detención coincidió con la evacuación de urgencia de un centro comercial de la ciudad, aunque aún no se sabe si ambos hechos están vinculados. Lo cierto es que un hombre fue detenido en el shopping pero de momento no está relacionado con el ataque de anoche.

Al ser desalojado, el centro comercial de Arndale, se pudieron ver escenas de gente huyendo en pánico del lugar.

La policía de Manchester luego reabrió el shopping, sin dar más información.

La policía retiró el cordón de seguridad y los empleado del centro lentamente han podido regresar a su sitio de trabajo. Las autoridades han reconocido que estaban investigando un incidente en el centro comercial Arndale, en el centro de la ciudad, dijo el martes un funcionario de la policía.