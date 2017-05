122 vagones de carga para la línea Belgrano Norte

arribaron a Argentina 156 nuevos vagones para ser destinados a la reactivación del sistema ferroviario de carga. Así lo informó el Ministerio de Transporte nacional, que además confirmó que 122 unidades serán destinadas a la línea Belgrano Norte, que conecta Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe, lo que beneficiaría a las economías regionales.

La descarga se realizó en el Puerto de Buenos Aires, en el marco de un acto que contó con la presencia de Guillermo Dietrich, titular de la cartera nacional; de Ezequiel Lemos, presidente de Trenes Argentinos Carga; y de José Cano, coordinador del Plan Belgrano.

El Ministerio consignó que el arribo del nuevo material rodante forma parte de una compra total de 3.500 vagones y 107 locomotoras, de las cuales 67 son para el San Martín y 40 son para el Belgrano. Las últimas descargas habían sido en diciembre y febrero; con la de hoy ya suman 2.963 los vagones que arribaron al país.

“Esto forma parte de una renovación integral del tren de cargas, fundamental para la vida de los pueblos de Cuyo, del Centro y del Norte del país. El ferrocarril juega un rol clave en el proceso de reactivación de la economía argentina. Tenemos acuerdos para seguir mejorando los trenes con más obras, más material rodante y con más componentes argentinos. El mundo confía cada vez más en nuestro país”, afirmó Dietrich.

“El plan Belgrano está garantizado”.

“La llegada de estos vagones para las líneas Belgrano y San Martin es fundamental para la recuperación de los trenes de carga. Queremos que el ferrocarril sea la opción para los productores nacionales y venimos realizando las inversiones que garantizan la confiabilidad del servicio”, dijo Lemos.

“Estamos viviendo un hecho histórico con todo lo que se está recuperando en el sistema ferroviario en particular del norte. Esto va a tener un impacto enorme en nuestra región”, manifestó Cano.

La línea Belgrano

– En la línea que une sALTA con otros puntos de la región se rehabilitarán para 2019 un total de 1.600 km de vías, de los cuales 500 kilómetros están hoy en marcha, según el Ministerio de Transporte.

– “Tanto el material rodante como la rehabilitación de vías están siendo financiados por un crédito en acuerdo con la empresa China Machinery Engineering Corporation (CMEC). En el viaje del presidente Mauricio Macri, se logró extender dicho crédito U$S 1.600 millones, sumándose a los U$S 2.470 millones acordados originalmente, para hacer obras que no estaban contempladas”, se ratificó.

Acuerdo con China.

– Obras complementarias: renovación de 92 puentes ferroviarios; el circunvalar ferroviario de la ciudad de Santa Fe; la construcción de los accesos a los puertos de Rosario y del complejo Portuario Rosafe; y las actividades complementarias.

– Se acordó, además, que el componente de origen nacional será del 65% y el restante 35% será de insumos como rieles y fijaciones de vía; maquinaria de mantenimiento. “Se excluyen así de materiales que pueden ser fabricados en nuestro país, como los durmientes, que sí habían formado parte del acuerdo inicial en diciembre de 2013. En aquel primer acuerdo, la participación del trabajo argentino fue solo del 40%”, ratificó Transporte.

