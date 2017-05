Dos informes de inteligencia encienden alertas y refuerzan la seguridad de Macri

La Federal y Gendarmería advirtieron por el ingreso al país de criminales narcos de Brasil. Y, aunque relativizan la posibilidad de un ataque, se decidió sumar más custodios.

Aunque el calor de la campaña promete hacer recrudecer la confrontación política, la principal preocupación que hay en Casa Rosada en torno a la seguridad del Presidente dejó de ser la posibilidad de un escrache. Dos recientes informes de inteligencia de distintas fuerzas que llegaron al Ministerio de Seguridad de la Nación dan cuenta de la posibilidad de ataques de células vinculadas al narcotráfico contra Mauricio Macri. Y, según pudo saber Clarín de altas fuentes oficiales, se decidió redoblar la custodia presidencial: “Estamos en alerta”, admiten.

En el Gobierno la tensión se incrementó en los últimos días. Conceden que no fue a partir del caso de George Habib Rizk, el cantante francés de origen libanés que, como reveló el periodista Eduardo Feinmann en el programa de TV Animales Sueltos, quiso participar del coro pero fue instado a retirarse del Tedeum porque en los días previos había realizado reiteradas preguntas para conocer cómo sería el acto y sobre los movimientos del Presidente. Exponen que eso fue sólo una falsa alarma: como consignó Clarín el fin de semana, Habib Rizk está en libertad y sigue en la Argentina.

“Recibimos dos informes de Inteligencia de que podría haber un ataque contra el Presidente”, advierten desde el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich. Las alertas llegaron a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Gendarmería Nacional.

La Policía local de Corrientes suscribió el dato días atrás, a través de una circular interna: “Con motivo del informe de inteligencia criminal, a través del cual cuenta que un grupo de personas pertenecientes al grupo PCC de Brasil habrían ingresado a nuestro país por la zona de frontera, se hace saber al personal policial de la institución que deberán extremar los recaudos de seguridad”, rezaba el mensaje.

El parte de la fuerza correntina advierte sobre la posible “comisión de delitos” en la zona. Pero, según el informe, podría responder a la intención de cometer algún atentado: “Hay versiones que dicen que puede haber un ataque, incluso contra el Presidente”, asegura una alta fuente oficial del Ministerio de Seguridad.

En el Gobierno, de todos modos, indican que no manejan “ninguna hipótesis puntual” sobre las presuntas motivaciones del grupo, no obstante sostienen que “el fuerte cambio en la lucha contra el narcotráfico puede haber activado a bandas que perdieron negocios en el país”. “Creemos que es más un intento de amedrentar al poder político y enviar un mensaje a la región. Por ahora son versiones preliminares, pero preferimos estar un paso adelante”, apuntan.

Los dos informes apuntan a un mismo hecho. Pero el de Gendarmería es el más detallado. Da cuenta que integrantes del Primer Comando Capital de Brasil ingresaron al país y se apostaron en la provincia de Corrientes. También conocido como el “PCC”, se trata de una de las más violentas organizaciones criminales del mundo, a la que el mes pasado se le adjudicó el espectacular “robo del siglo” a la sede de la empresa Prosegur en Paraguay; y que -según especialistas- controla las rutas de tráfico de drogas entre Brasil, Bolivia y Paraguay”.

