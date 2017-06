Confuso episodio en la Clínica de los Arcos: un efectivo del Servicio Penitenciario cayó de un segundo piso

Se trataría de un custodio del empresario K Lázaro Báez, que fue trasladado el viernes desde el penal de Ezeiza al centro médico por sus problemas de salud.

Un confuso episodio se dio esta madrugada en el selecto sanatorio de Los Arcos, del barrio porteño de Palermo, cuando un efectivo del Servicio Penitenciario Federal cayó al vacío desde un segundo piso. Al parecer, se habría desprendido la baranda de un balcón en el que se encontraba.

Por causas que aún se desconocen, la baranda de un balcón interno que da al patio de ingreso y egreso de las ambulancias se desprendió de la pared y el hombre, de unos 30 años, cayó al vacío. El episodio ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada, y hasta las 8.30 no se habían realizado los peritajes en el lugar.

Si bien, hasta el momento, no se dio una explicación oficial de lo sucedido, fuentes policiales consultadas por Clarín señalaron que se trataría de uno de los efectivos destinados a la custodia del dueño de Austral Construcciones, internado desde el viernes en el sanatorio de Juan B. Justo al 900 por problemas de salud.

El custodio se habría apoyado sobre la baranda, que da a un patio interno. La baranda cedió y cayó al vacío, al igual que el hombre. Según un parte de la Policía de la Ciudad difundido por TN, el custodio –cuya identidad no trascendió– sufrió fracturas en los codos y fractura de cráneo. Fue atendido en el lugar y le hicieron dos tomografías computadas, una durante la madrugada y otra a primera hora de la mañana. Está internado, estable y fuera de peligro. Desde el sanatorio no hubo todavía ningún comunicado respecto de lo sucedido.

Dos meses atrás, Báez también tuvo que ser internado. En abril, permaneció 24 horas en el sanatorio privado donde es atendido en función de la obra social que tiene. Fue también por un cuadro de arritmia.

