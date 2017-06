La interna de Cambiemos en horas decisivas

La alianza que gobierna la Argentina define su candidato a diputado nacional. La disputa entre Guillermo Durand Cornejo y Martín Grande está al rojo vivo.

Este miércoles vence el plazo para la inscripción de los partidos y alianzas que disputarán cargos en las próximas elecciones legislativas. Diez días después, vencerá el plazo para la inscripción de candidaturas. En ese marco, las negociaciones entre las distintas fuerzas y dirigentes para postular a los precandidatos entraron en la etapa final y muchos nombres ya fueron confirmados. La alianza Cambiemos está atravesando horas de frenéticas negociaciones para confirmar las candidaturas nacionales y la interna está al rojo vivo.

La estrategia de este sector ya está definida: competirá con una sola lista para el diputado nacional. El objetivo de la Casa Rosada para todas las provincias es despejar el escenario de una interna en agosto. Así lo reveló el titular de la UCR Salta, Miguel Nanni, al asegurar que hay un pedido del presidente para aunar listas en los principales distritos. “Salta está dentro de esas provincias”, indicó.

En cuanto a las listas provinciales la idea es unificar con un candidato a senador provincial que nuclee a todos los espacios. Para diputados y concejales, cada fuerza tendrá libertad de acción. Competirán en soledad o formando microfrentes con fuerzas de la coalición.

Según aseguró el concejal del PRO, Andrés Suriani, el frente que competirá en estas elecciones, de no haber inconvenientes de último momento, se llamaría Cambiemos-País (Partido Identidad Salteña, que encabeza el intendente Gustavo Sáenz).

La disputa nacional

La candidatura a diputado nacional es el gran dilema que los principales dirigentes de la alianza gobernante debe resolver en estos días. Cuando todo parecía encaminarse -con la decisión de Bettina Romero de bajarse de la discusión nacional y competir por una banca provincial- la disputa entre el actual diputado nacional Guillermo Durand Cornejo, quien intentará renovar su banca, y el periodista Martín Grande se pone cada vez más inquietante.

Según confiaron fuentes cercanas a la mesa chica del PRO a este medio, la idea es que uno encabece la lista nacional y el otro sea el candidato a senador provincial por el departamento Capital.

El periodista había anunciado que el viernes anunciaría su decisión sobre la candidatura a legislador nacional. Sin embargo, ese día viajó a Buenos Aires para reunirse con los principales dirigentes de la coalición de gobierno y nada se supo hasta ahora. Con un total hermetismo, el periodista no dio señales sobre lo que se determinó en ese encuentro en el que, encuestas en mano, definiría el lugar que ocuparán en las listas uno u otro.

El anuncio de Grande no llegó y se espera que tampoco llegue en los próximos días. Lo que sí dejó en claro a su entorno (en una reunión) es que participará en estas elecciones, aunque no dijo si será candidato nacional o provincial. Ante este hermetismo, algunos de los que participaron en la reunión con el periodista creen que finalmente será candidato provincial.

Por adentro o por afuera

Por otro lado, Guillermo Durand Cornejo tiene decidido su futuro: será candidato a diputado nacional y descartó de lleno la posibilidad de buscar un lugar en el Senado.

En diálogo con LA GACETA, el actual legislador confirmó su candidatura y buscará renovar su banca con Cambiemos o fuera de ese espacio.

“De ninguna forma voy a ser candidato a senador provincial. Yo soy candidato a diputado nacional de Cambiemos o voy a ser candidato por el Partido Conservador Popular, por fuera de Cambiemos”, dijo con vehemencia.

De esta forma la alianza Cambiemos podría perder una fuerza política, si es que desde el PRO nacional deciden que sea el periodista quien mejor representa los intereses de ese espacio.

Sin problemas en la provincial

El armado político-electoral para los cargos provinciales ya está casi definido, sin grandes sorpresas. Solo falta saber quién será el candidato a senador. En caso de no ser Martín Grande (ya descartado Durand Cornejo) la candidatura podría recaer en el titular del Concejo Deliberante, Ricardo Villada. El edil goza de buena imagen y sería la persona designada por Gustavo Sáenz, tal como se había acordado antes de que explote la interna por la diputación nacional.

Para los cargos de más abajo en la boleta, el PRO continuará con el acuerdo que firmó en 2015 con el PPS. Por esta alianza dentro del frente, el primer candidato a diputado será Andrés Suriani, acompañado por el actual edil Alberto Castillo. En tanto, Virginia Cornejo buscará renovar su banca en el Concejo.

Por el lado del peronismo disidente, Villada competirá para ingresar a la Legislatura. Con el aval de Sáenz, el concejal buscará un lugar en Diputados, si es que no lo necesitan para la Senaduría por capital. Iría secundado por su compañero de bloque en el Concejo, Matías Cánepa. En tanto, el titular de la Cooperadora Asistencial, Pablo Outes, podría desembarcar en el cuerpo deliberativo municipal junto a Socorro Villamayor, quien otra vez renovaría banca.

Además, Bettina Romero, con el sello nuevo Salta Nos Une, es otra de las candidatas que buscará ingresar a la Cámara baja. La funcionaria nacional viene recorriendo la capital salteña desde hace varios meses y va por su primera experiencia legislativa.

Radicales a internas

Por el lado de la UCR, Miguel Nanni sostuvo que, al igual que en 2015, competirán como Cambiemos a nivel nacional, pero en las provinciales lo harán en soledad. “Muchos pertenecemos a orígenes muy diferentes. Salta nos Une y Salta Somos Todos tienen una construcción distinta a la nuestra”, dijo el titular de la UCR.

No obstante, los radicales irán a internas para definir candidaturas. Por el sector de Nanni, postularán a Héctor Chibán como candidato a diputado provincial, junto a Ángel Ortíz, y Alejandro Saravia podría ser el candidato a senador. Para el Concejo Deliberante se postularía el referente de la Comisión de padres contra la Impunidad, Raúl Córdoba.

Por el sector de la Franja Morada, Francisco Laiseca encabezaría una lista a diputados provinciales, y Alberto Salím intentaría renovar su banca en el Concejo.

