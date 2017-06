En Orán dialogan por la salida del conflicto con bagayeros

Los oranenses esperan para hoy la llegada del secretario de Frontera, Luis Green, y del gobernador Juan Manuel Urtubey para comenzar el diálogo en busca de una salida al conflicto suscitado con los trabajadores de frontera por la prohibición de ingreso de ropa al país.

Las conversaciones tienen como centro al obispo de Orán, Gustavo Zanchetta, quien la semana pasada obtuvo el compromiso de los funcionarios nacionales de acceder a hablar con los bagayeros. Esto a su vez provocó que se levantara el corte de la ruta nacional 50.

Para la reunión de hoy, para lo que se puso como sede el Obispado, se espera también la presencia de los intendentes del departamento, Marcelo Lara Gross (Orán) y Sergio Oliva (Aguas Blancas) .

Ayer, en declaraciones a radio La Diez y publicadas en Nuevo Diario, el obispo adelantó que la Nación tiene previsto realizar un censo para saber cuántas personas se dedican a esta actividad. En Orán se sostiene que hay unos 5 mil bagayeros.

Además, según indicó Zanchetta, la Nación también prevé realizar controles de mercadería por medio de scanners y regular la cantidad de bultos y las formas de transportarlas. El obispo viene manifestándose “esperanzado” en una solución.

Añadió que son importantes los pedidos de la Cámara de Comercio e Industria por la difícil situación que aseguran estar atravesando con hasta un 50 % de baja en las ventas, aunque aclaró que esta vez no estará en la mesa de discusión.

Para acompañar

El gobernador de Salta confirmó que participará de la reunión en Orán, pero aclaró que solo va a “acompañar” este proceso de diálogo, en “todo lo que tiene que ver con comercio de frontera y demás no es una competencia nuestra”. “Nosotros vamos a colaborar y no nos podemos arrogar facultades que no tenemos”, dijo en declaraciones a El Diario Oranense.

Urtubey afirmó que asistirá para que “podamos conversar y ver si podemos lograr que las cosas puedan volver al cauce de la normalidad”, e insistió en que lo hará para “acompañar a que las cosas se resuelvan en paz, en orden, con armonía”. También destacó la gestión del obispo.

Este conflicto tuvo un inicio de solución el pasado 9 de junio, cuando el obispo Zanchetta fue recibido por autoridades nacionales y desde Buenos Aires envió un mensaje informando que se estaba “en el camino de solución que todos esperamos”.

Ya entonces el religioso habló de “propuestas superadoras para encauzar toda esta actividad”, darles “un marco de legalidad y poder dar seguridad a todos y seguir luchando contra el narcotráfico”. Y anunció que iban a viajar a Orán funcionarios del Ministerio del Interior y de Seguridad para reunirse con los trabajadores de frontera y encontrar una solución. Dijo que las propuestas merecían ser escuchadas y que a la vez los funcionarios iban a escuchar.

Otros que piden

La Cámara de Comercio e Industria de Orán requirió al intendente Marcelo Lara Gross que gestione ante el Gobierno nacional medidas concretas que permitan generar trabajo y comercio legal.

Con la firma de su nuevo presidente, Juan Cruz Curá, se señala en una nota enviada al intendente que este pedido busca ayudar en medio de la crisis que afecta a la región en los últimos meses y que se profundizó con el reclamo de los bagayeros.

Los comerciantes proponen cinco puntos que consideran impulsarán nuevos emprendimientos y ampliarán los ya existentes: la creación de una zona franca; reducción de un 70% en los aportes patronales sobre la base de la ley de área de frontera; una reducción del 15% en el IVA; una merma del 10% en ganancias; financiamiento con tasas subsidiadas pagaderas en 15 años.