Según Godoy,“las PASO realmente no sirven absolutamente para nada”

El legislador se mostró disconforme con la estrategia por la que que optó el oficialismo para las elecciones y remarcó que ningún candidato a diputado nacional cuenta con el apoyo del PJ.

Los partidos políticos que deseen competir en las próximas elecciones sellarán hoy las alianzas que formarán con otros espacios para participar de la contienda que tendrá como primer obstáculo las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. El frente oficialista, con el Partido Justicialista, presentará una versión renovada del espacio que supo conformar en 2007 porque en esta oportunidad no estará acompañado por el Partido de la Victoria.

Si bien la conformación de las alianzas está resuelta, la definición de las listas aparece difusa en el horizonte y todo indicaría que los candidatos que respaldan el proyecto del gobernador, Juan Manuel Urtubey, competirían por separado para llegar al Congreso Nacional y a la Legislatura Provincial. Manuel Santiago Godoy, presidente de la Cámara de Diputado, fue uno de los dirigentes justicialistas que se mostró disconforme con esta situación y al consultarle su opinión expresó: “habría que preguntarle al que hizo la estrategia”.

En diálogo con LA GACETA, visiblemente molesto, el legislador capitalino enfatizó: “miradas después de cuatro o cinco años, las PASO realmente no sirven absolutamente para nada”. “Yo acepto y planteo sencillamente que haya transparencia para que pueda competir todo el mundo y que se abran las puertas para que compita el que quiera sin tener que andar buscando candidatos”, agregó.

En referencia a los dirigentes que aspiran ser candidatos a diputado nacional por el oficialismo enfatizó que todavía “ninguno de los que se nombra” (en referencia a Matías Posadas, Sonia Escudero y Andrés Zottos) tiene el apoyo del peronismo. “Para ser candidato por el PJ necesitás ser aceptado por todo el volumen peronista de la provincia y eso todavía no lo advierto en la dirigencia”, remarcó.

Consultado por su futuro electoral, teniendo en cuenta que es uno de los diputados por el Departamento Capital que culmina su mandato, Godoy aseguró que “faltando 10 días para el cierre de listas” mantiene sus intenciones de renovar su banca en la cámara baja.

lagacetasalta.com.ar